Ένας 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά στο Σικάγο και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του χθες το βράδυ.

«Ένας ανήλικος προσπάθησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου στον δρόμο. Ένας αστυνομικός τον καταδίωξε πεζή και πυροβόλησε εναντίον του. Ο ανήλικος πέθανε» περιέγραψε σε δελτίο τύπου το γραφείο πολιτών που αναλαμβάνει τις έρευνες, όπου εμπλέκονται αστυνομικοί του Σικάγο (Civilian Office of Police Accountability)

Οι ερευνητές αυτού του γραφείου εξέτασαν προσεκτικά «όλα τα διαθέσιμα βίντεο» και συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, επισήμανε το Copa.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, το θύμα ονομαζόταν Μάικλ Ίλαμ και ήταν ηλικίας 17 ετών.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία του Σικάγο είχε αναφέρει ότι ένα από τα στελέχη της είχε πυροβολήσει έναν ύποπτο σε μια «ένοπλη συμπλοκή» το Σάββατο, γύρω στις 20.30 τοπική ώρα κι ότι ο άνδρας αυτός είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «σε κρίσιμη κατάσταση».

