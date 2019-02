Το αεροδρόμιο της Ρώμης Ciampino εκκενώθηκε, πριν λίγη ώρα, όταν εργάτες ανακάλυψαν τρεις βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το αεροδρόμιο έκλεισε για προληπτικούς λόγους και το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από ειδικούς πυροτεχνουργούς του στρατού που απενεργοποίησαν τις βόμβες.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες ώρες, έως ότου οι ειδικοί απομακρύνουν με ασφάλεια τις βόμβες.

Οι βόμβες ζυγίζουν αθροιστικά 150 κιλά και περιέχουν 75 κιλά εκρηκτικής ύλης.

Αρκετές πτήσεις ακυρώθηκαν ενώ άλλες θα ανακατευθυνθούν προς το κεντρικό το αεροδρόμιο του Φιουμιτσίνο.

#7febbraio Proseguono i lavori per bonificare gli ordigni esplosivi, risalenti alla seconda guerra mondiale, rinvenuti nei pressi dell'aeroporto di #Ciampino . Artificieri dell' @Esercito e personale dell' @ItalianAirForce sono al lavoro per ripristinare la sicurezza dell'area pic.twitter.com/U3Ci3ZLmUU

#7febbraio #Ciampino

Specialisti del 6° Reggimento Genio @Esercito sono al lavoro in questo momento per disinnescare gli ordigni della seconda guerra mondiale del peso complessivo di 150 kg per un totale di 75 kg di esplosivo #artificieri pic.twitter.com/Fz4Zl6G6r7