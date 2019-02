Μια γερμανική χειροβομβίδα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου βρέθηκε σε φορτίο με πατάτες που είχαν εισαχθεί από τη Γαλλία και προορίζονταν για ένα εργοστάσιο τσιπς του Χονγκ Κονγκ.

Η χειροβομβίδα, η οποία βρέθηκε χθες, Σάββατο, στο εργοστάσιο Calbee Snacks, εξουδετερώθηκε χωρίς προβλήματα.

«Η χειροβομβίδα ήταν σε ασταθή κατάσταση επειδή ήταν απασφαλισμένη, αλλά δεν είχε εκραγεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνόμος Ουίλφρεντ Ουόνγκ Χο-χον.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει πυροτεχνουργούς να τοποθετούν τη χειροβομβίδα σ' έναν υπόνομο πριν την ανατινάξουν.

Είχε πλάτος οκτώ εκατοστά και ζύγιζε ένα κιλό.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε την ακριβή γεωγραφική προέλευση του φορτίου με τις πατάτες.

🚨Update🚨@hkpoliceforce have detonated a grenade at the TKO Industrial Estate. No causality is reported. #香港警察 在將軍澳工業邨剛引爆一枚手榴彈,現場安全。#Safeguarding #HongKong #Safety #Emergency #Explosive #EOD💣 pic.twitter.com/L4ZZUHiEwF