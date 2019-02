Πανικός επικράτησε στην Κούβα λίγο μετά τη 1μ.μ (τοπική ώρα) όταν έπεσε μετεωρίτης σε κατοικημένη περιοχή, στο Πινάρ ντελ Ρίο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για δύο διαδοχικές εκρήξεις στη 1:15μ.μ, που έσπασαν τα τζάμια αρκετών κτιρίων.

Σύμφωνα με αναφορές, ο μετεωρίτης εξερράγη λίγο πριν αγγίξει το έδαφος με αποτέλεσμα να σπάσει σε αμέτρητα κομμάτια που προκάλεσαν αρκετές υλικές ζημιές μικρής έκτασης.

H πτώση του μετεωρίτη ήταν ορατή και από τα νησιά Florida Keys των ΗΠΑ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Prensa δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν την οροφή ενός σπιτιού να έχει υποστεί ζημιές από ένα κομμάτι μετεωρίτη. Στα social media, αρκετοί είναι εκείνοι που αναρτούν φωτογραφίες με φερόμενα ως κομμάτια του μετεωρίτη.

BREAKING Initial reports say #meteorite fell over #Pinar del Río province in #Cuba. Key West weather station also reported sighting. See dot at left in foto from Pinar. Tornado, now this? ⁦@ReviewMedicc⁩ ⁦@JoseRCabanas⁩ pic.twitter.com/MVegdGlcDK — GailReedMEDICC (@MediccGail) 1 Φεβρουαρίου 2019

«Λαμβάνουμε αναφορές ότι ένας μετεωρίτης παρατηρήθηκε στον ουρανό από τα Florida Keys», ανέφερε στη δική της ανακοίνωση η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, εκτιμώντας ότι ο μετεωρίτης έπεσε κοντά στην πόλη Βινιάλες, στη δυτική Κούβα.

We're receiving reports that a meteor was seen in the sky across the Florida Keys. It appears that a meteorite impact occurred in western Cuba, near the town of Viñales, Pinar del Río, earlier this afternoon. #flwx #KeyWest #FloridaKeys #meteor https://t.co/PbzbrEhoGf — NWS Key West (@NWSKeyWest) 1 Φεβρουαρίου 2019

En la Provincia de #PinarDelRio cayó un #meteorito (o parte de él) cerca del poblado de #Viñales.



Estos son fragmentos del mismo tomados en la zona afectada.



Vivo en la ciudad de Pinar del Río y se escucharon dos explosiones MUY FUERTES y se vio un humo blanco en el cielo. pic.twitter.com/mYQP1ZrxlB — Daguito Valdés (@daguitovaldes) 1 Φεβρουαρίου 2019