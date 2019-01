Η εταιρία Zara είναι σχεδόν συνηθισμένη στην κριτική άλλοτε για κάποιο ρούχο άλλοτε για τον τρόπο κατασκευής τους. Ωστόσο η τελευταία διαμάχη στα social media ξεκίνησε από μια απροσδόκητη πηγή: το νέο logo.

Η εταιρία αποφάσισε να αλλάξει το logo της μετά από περίπου μια οκταετία και η αλλαγή προκάλεσε έναν χαμό στο Twitter, καθώς οι χρήστες όχι μόνο δεν ενθουσιάστηκαν αλλά το χαρακτήρισαν μέχρι «κλειστοφοβικό».

Το νέο logo αποτελείται ξανά από τα τέσσερα γράμματα «Zara», μόνο που σε αντίθεση με το παλιό το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2011, αυτή τη φορά είναι εμφανώς πιο στριμωγμένα.

Το logo δημιουργήθηκε από την Baron & Baron, της οποίας ο ιδρυτής Fabien Baron, είναι γνωστός για τα «συμπιεσμένα» σχέδιά του, ενώ πρόσφατα επιμελήθηκε την νέα καμπάνια marketing της Zara. Ο Baron έχει βοηθήσει στον σχεδιασμό πολλών διάσημων fashion brands, ανάμεσά τους Dior, Coach και Bottega Veneta.

Ωστόσο οι περγαμηνές του φαίνεται πως δεν εντυπωσίασαν καθόλου, με graphic designers και απλούς καταναλωτές να έχουν κατακλύσει το Twitter με αρνητικά σχόλια, θεωρώντας εντελώς περιττή και ανούσια την αλλαγή.

«Είναι η χειρότερη γραμματοσειρά που έχω δει εδώ και χρόνια. Το έκανε μήπως ένα από αυτά τα ρομπότ που θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;», σχολίασε ο γνωστός σχεδιαστής Erik Spiekermann. «Με αυτόν τον ρυθμό, το επόμενο logo θα είναι απλώς ένα μαύρο ορθογώνιο με όλα τα γράμματα μαζί», είπε κάποιος άλλος χρήστης. «Μου προκαλεί κλειστοφοβία», «Μου θυμίζει εμένα όταν προσπαθώ να μπω στα ρούχα τους», σχολίασαν άλλοι χρήστες.

Whoever is responsible for the new Zara logo, I just want to talk. pic.twitter.com/DHoff5pLBT — Impact. (@mindofimpact) 28 Ιανουαρίου 2019

Zara have updated their logo. pic.twitter.com/GhhQziNV1D — It’s a Fabio ✌︎⁂ (@fffabs) 26 Ιανουαρίου 2019

Zara's new logo is making me claustrophobic. 😨 pic.twitter.com/uSHylbzNCH — Howard Pinsky (@Pinsky) 29 Ιανουαρίου 2019