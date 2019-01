Οι κυβερνητικές αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν στόχος ειρωνικών σχολίων στα social media και τον διεθνή Τύπο. Ο λόγος ήταν μια σειρά από βραβεύσεις που αφορούσαν την προώθηση της ισότητας των φύλων στους εργασιακούς χώρους. Όπως προέκυψε, όλοι οι βραβευθέντες ήταν άνδρες.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν χθες από τον σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας και κυβερνήτη του Ντουμπάι.

Αφορούσαν διακρίσεις στις κατηγορίες «καλύτερος κρατικός φορέας στην υποστήριξη της ισότητας των φύλων», «καλύτερη ομοσπονδιακή υπηρεσία στην υποστήριξη της ισότητας των φύλων και «καλύτερη πρωτοβουλία υπέρ της ισότητας των φύλων».

Τα βραβεία πήγαν στο υπουργείο Οικονομικών, στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ανταγωνιστικότητας και στατιστικής και στο υπουργείο ανθρώπινου δυναμικού.

Όλες οι νικήτριες αρχές εκπροσωπήθηκαν στην τελετή από άνδρες που παρέλαβαν τα βραβεία για λογαριασμό τους.

Επίσης ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών, αντιστράτηγος σεΐχης Ζαγέντ Αλ Ναχνιάν, τιμήθηκε ως «η κορυφαία προσωπικότητα στην υποστήριξη της ισότητας» για τις προσπάθειες του για καθιέρωση της άδειας εγκυμοσύνης στο στρατό.

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo

Το γεγονός πως μόνο άντρες παραλάμβαναν βραβεία αφιερωμένα στην ισότητα των φύλων προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

«Πραγματικά σπουδαία ανάδειξη της διαφορετικότητας και τις ισότητας. Ένας από τους τύπους που βραβεύτηκαν φορούσε γκρι», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι θεώρησαν πως όσα διάβαζαν ήταν αποτέλεσμα χακαρίσματος από κάποια σατιρική ιστοσελίδα.

«Ξεχάσατε να καλέσετε γυναίκες» σχολίασε άλλη χρήστρια.

«Είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχία των γυναικών στα Εμιράτα, ο ρόλος τους είναι κομβικός στη διαμόρφωση του μέλλοντος για τη χώρα» αναφέρει Tweet της υπηρεσίας Τύπου του Ντουμπάι. «Η ισότητα των φύλων έχει γίνει πυλώνας στους κυβερνητικούς θεσμούς».

. @HHShkMohd: We are proud of the success of Emirati women and their role is central to shaping the future of the country. Gender balance has become a pillar in our governmental institutions. #UAE pic.twitter.com/zKPkn9nTMd