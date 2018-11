Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από την επίθεση του Σομαλού που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς στη Μελβούρνη το πρωί της Παρασκευής σπέρνοντας τον πανικό.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άνδρας μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους και οδηγούσε ένα αυτοκίνητο γεμάτο με φιάλες αερίου, το οποίο έπιασε φωτιά.

1 killed, 2 injured as a knife-wielding man went on a rampage in a busy street in central #Melbourne. It is reported that the man burned a car before starting the attack



DETAILS: https://t.co/ihrPVuxaMA pic.twitter.com/RJkVFm9ypN — RT (@RT_com) November 9, 2018

Η αστυνομία της Μελβούρνης, ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει την επίθεση αυτή ως τρομοκρατική. Ο δράστης, σομαλικής καταγωγής και «γνωστός» στις υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με την αστυνομία, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς και αστυνομικούς στην Μπερκ Στριτ στο κέντρο της Μελβούρνης και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους, σκοτώνοντας τον έναν επιτόπου, προτού τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί που προσπαθούσαν να τον θέσουν υπό έλεγχο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό, ο Οθωνας Μοίρας, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για όσα έζησε:

«Είμαστε πολύ καλά ευτυχώς... είχα περάσει από το σημείο πριν από τρία λεπτά , καθώς ο χώρος εργασίας μου βρίσκεται στα 100 μέτρα από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Ακούσαμε την έκρηξη του αυτοκινήτου και τους πυροβολισμούς. Ο τρομοκράτης κρατούσε μαχαίρι και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους, εκ των οποίων ο ένας πέθανε και οι άλλοι δύο είναι σοβαρά. Τον δράστη, τον τραυμάτισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη Μελβούρνη, σύμφωνα με το Amaq

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, σύμφωνα με το προπαγανιστικό όργανο της τζιχαντιστικής οργάνωσης, το "πρακτορείο" Amaq.

One person has been killed on a central Melbourne street where a knife wielding man was left in a critical condition after being shot by police. #Australia #Melbourne #MelbourneNews pic.twitter.com/56ZHroSV9Q — Yitz (@Greenslime_) November 9, 2018

Αυτό σημειώνει ότι ένας από τους μαχητές του έκανε την επίθεση με μαχαίρι σήμερα στη Μελβούρνη, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Από την επίθεση αυτή ενός άνδρα σομαλικής καταγωγής που ήταν γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με την αστυνομία, τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ο ένας θανάσιμα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται.

#Melbourne: The Islamic State has claimed responsibility for the Melbourne knife attack.

pic.twitter.com/VBJ3VgYIUY — I.E.N. (@BreakingIEN) November 9, 2018

Η αστυνομία επιτέλεσε θαυμάσιο έργο. Οι αστυνομικοί έκλεισαν αμέσως τα γύρω στενά και κατέφθασαν αμέσως τα ελικόπτερα. Το εντυπωσιακό είναι πως παράλληλα, εστάλησαν σε όλους μας, μαζικά, SMS από την αστυνομία, προκειμένου να μας ενημερώσουν για το από ποια στενά απαγορεύεται να περάσουμε».