Ένας 27χρονος Έλληνας ομογενής είναι ανάμεσα στα θύματα της ένοπλης επίθεσης στην Καλιφόρνια όπως αποκαλύπτεται σήμερα.

Ο Τηλέμαχος Ορφανός, γνωστός και ως Tel, έπεσε νεκρός από τα πυρά του 28χρονου Ιαν Ντέιβιντ Λονγκ, στο μπαρ Bar & Grill, στην πόλη Thousand Oaks, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Ο άτυχος ομογενής είχε πάει να διασκεδάσει στο μπαρ μαζί με τους φίλους του.

Τραγική ειρωνεία: o Τηλέμαχος Ορφανός είχε επιβιώσει από την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση στο Λας Βέγκας τον Νοέμβριο του 2017.

«Ο Τηλέμαχος ήταν και στην επίθεση στο Λας Βέγκας. Όμως εκείνο το βράδυ γύρισε στο σπίτι του. Χθες δεν γύρισε. Δεν θέλω ούτε προσευχές, ούτε τίποτε άλλο. Θέλω να μπουν περιορισμοί στην οπλοκατοχή. Τέρμα στα όπλα.», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα του Σούζαν.

“I hope to God no one sends me anymore prayers. I want gun control. No more guns!” - mother of shooting victim Telemachus Orfanos. She says he survived the #LasVegasShooting but did not survive the #ThousandOaksMassacre. @ABC7 @ABCNewsLive pic.twitter.com/UMqTY1RATK