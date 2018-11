Η 29χρονη Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ από το κόμμα των Δημοκρατικών έγινε η νεότερη γυναίκα στην ιστορία των ΗΠΑ που κατέλαβε μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, άρα και στο Κογκρέσο.

«Πριν από ένα χρόνο η Αλεξάντρια εργαζόταν σε ένα μπαρ για να στηρίξει την οικογένειά της. Την Τρίτη, έγινε στα 29 της η μικρότερη σε ηλικία γυναίκα στην ιστορία των ΗΠΑ που εξελέγη στο Κογκρέσο», έγραψε το δίκτυο CNBC, ένα από τα πρώτα που είχαν προβλέψει την σίγουρη εκλογή της.

Παρόλο που θεωρείτο φαβορί στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, η 29χρονη συνέχισε τις προεκλογικές προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή. Λίγα λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες, έγραψε στο Twitter: «Είμαι τόσο ευγνώμων για κάθε έναν ξεχωριστά που συνεισέφερε, ενίσχυσε και δούλεψε για αυτό το κίνημα. Ποτέ μην ξεχνάτε την σκληρή δουλειά που χρειάστηκε για να φτάσουμε ως εδώ. Ό,τι κι αν συμβεί, μόνο αυτό χρειάζεται».

Polls close in 1 minute.



I am so thankful for every single person who contributed, amplified, and worked to establish this movement.



Never forget the hard work it took to get us here. No matter what happens, this is what it takes.



📸: @jose___a pic.twitter.com/b32yavKPF5