Καλλίγραμμες νεαρές φοράνε μαγιό που γράφουν Make America Great Again. Συντάσσονται χαμογελαστές στην καλοκαιρινή εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, για τις εκλογές που θα γίνουν στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο 2018. Οι εκλογές αυτές, λέγονται ενδιάμεσες (Midterms). Διεξάγονται στο μέσο της θητείας του αμερικανού προέδρου, κρίνοντας την μέχρι τώρα πορεία του, και λειτουργώντας σαν δημοψήφισμα.

Θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι 435 έδρες της Βουλής και οι 33 της Γερουσίας. Και στα δύο αυτά σώματα, έχουν σήμερα την πλειοψηφία οι Ρεπουμπλικάνοι, και η καλοκαιρινή εκστρατεία του Τραμπ, επιδιώκει να την διατηρήσουν.

Στην περίπτωση που στις εκλογές του Νοεμβρίου, επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί, εγείρονται τεράστια εμπόδια για τον Τραμπ. Έτσι, καλεί κάθε ψηφοφόρο του, σε μία προεκλογική μάχη, που έχει κεντρικό σύνθημα MAGA, από τα αρχικά του Make America Great Again. Ο Τραμπ, χτυπάει φιλικά στην πλάτη τον κάθε αμερικανό, λέγοντάς του «Έλα να σε κάνω ...μάγκα!».

Αλλά ένας επιχειρηματίας, όπως ο Τραμπ, δεν θα μπορούσε να μην συνδυάσει την μάχη και με το οικονομικό κέρδος.

Έτσι, μπλουζάκια, καπελάκια, μαγιό, κονκάρδες και ό,τι άλλο έχει φτιαχτεί και γράφει το σύνθημα, δεν δίδεται τζάμπα.

Πωλούνται όλα, και μάλιστα σε τιμές τσουχτερές.

Για παράδειγμα, το ροζ καπέλο με το σύνθημα Make America Great Again, δίδεται στην τιμή των 50 δολαρίων.

Οι κυρίες που θα ήθελαν να δηλώσουν υποστήριξη στον Πρόεδρο, μπορούν να αγοράσουν εκτός από καπέλο, και μαγιό ολόσωμο και καυτό, στην τιμή των 55 δολαρίων. Υπάρχει και αντρικό στην ίδια τιμή, αλλά και πετσέτα θαλάσσης, στα 65.

Οι κακές γλώσσες λένε, πως αγοράζοντας σε τέτοιες τιμές, δεν γίνεσαι μάγκας εσύ, αλλά κάνεις τον Τραμπ μάγκα.

Σχετικά με το σύνθημα Make America Great Again:

Δεν ήταν ιδέα του Τραμπ. Το σύνθημα εμφανίστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του Ρήγκαν (1980) ως Let’s Make America Great Again.

Ο γάτος Τραμπ, το τσίμπησε, και το 2011, κυκλοφόρησε το βιβλίο του Time to Get Tough, που είχε υπότιτλο το Making America #1 Again. Το βιβλίο βγήκε το 2015, με νέο υπότιτλο το Make America Great Again. Το 2016, στην προεκλογική του εκστρατεία, το έκανε κεντρικό σύνθημα, και σλόγκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Twitter, με τα hashtags #makeamericagreatagain και #maga.

Το σύνθημα έχει παραποιηθεί από διάφορους καλλιτέχνες. Δύο παραδείγματα: Οι Fall Out Boy, κυκλοφόρησαν το πρώτο ρεμίξ άλμπουμ τους, με τίτλο Make America Psycho Again. Ο κωμικός John Oliver, το έκανε Make Donald Drumpf Again. Το Drumpf, ήταν το επίθετο της οικογένειας, πριν το αλλάξουν στο πιο εύηχο Trump. Ο John Oliver, με έξυπνο τρόπο, θέλει να πει, πως ο αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε διάφορα κόλπα για να πλασάρει μια απατηλή εικόνα.