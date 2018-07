Μια έκρηξη που προκλήθηκε καθώς η λάβα χύνονταν στον ωκεανό της Χαβάης, έστειλε μεγάλα τμήματα βράχων στην οροφή ενός τουριστικού σκάφους και τραυμάτισε 23 ανθρώπους.

Η «βόμβα της λάβας» προσγειώθηκε στην οροφή του σκάφους και συνετρίβη στον χώρο των καθισμάτων, ανάμεσα σε τουρίστες που αιφνιδιάστηκαν, δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Χαβάης.

Μια γυναίκα 20 ετών μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ενώ τρεις ακόμη νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση με απροσδιόριστα τραύματα. Οι υπόλοιποι επιβάτες υπέστησαν εγκαύματα και άλλα επιφανειακά τραύματα.

Οι τουρίστες είχαν πληρώσει εισιτήριο για να δουν από κοντά τη λάβα του ηφαιστείου Κιλαουέα να βυθίζεται στον ωκεανό.

Το ηφαίστειο που ξύπνησε πριν από δύο μήνες, εξακολουθεί να είναι δραστήριο και πολλοί αψηφούν τις προειδοποιήσεις των αρχών για να φωτογραφίσουν από κοντά το θέαμα.

Ο καπετάνιος λέει ότι δεν υπήρξε κανένα προειδοποιητικό σημάδι για την έκρηξη που θα έστελνε καυτούς βράχους στο σκάφος του και ότι αυτός ο τύπος δραστηριότητας είναι νέος.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ όρισε το Μάιο μια ζώνη ασφαλείας στο σημείο όπου η λάβα ρέει στον ωκεανό από το Μεγάλο Νησί και απαγορεύει στα σκάφη να πλησιάζουν πιο κοντά από 300 μέτρα.

Ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους φέρεται να είχε πλησιάσει σε απόσταση 200 μέτρων.

