Τα τέσσερα πρώτα παιδιά, από τα συνολικά 12 που παγιδεύτηκαν με τον προπονητή τους σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από τους δύτες.

Αρχικά, από το σπήλαιο βγήκαν δύο αγόρια και λίγο αργότερα ακολούθησαν ακόμη δύο. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε μεταδοθεί από διεθνή πρακτορεία ότι συνολικά είχαν βγει έξι παιδιά, αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό πως ο οριστικός αριθμός είναι τέσσερα.

Τα αισιόδοξα νέα μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαίωσε στη συνέχεια τοπικός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Δύο παιδιά βρήκαν έξω», δήλωσε νωρίτερα ο Tossathep Boonthong, επικεφαλής του τμήματος υγείας της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι, και μέλος της ομάδας διάσωσης. Πρόσθεσε πως οι γιατροί τα εξέτασαν στο ιατρείο που έχει στηθεί δίπλα στο σπήλαιο. Στη συνέχεια, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο που είναι κοντά στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα από το πρωί.

Δύο ακόμη παιδιά βγήκαν λίγο αργότερα.

Υψηλόβαθμο μέλος της ιατρικής ομάδας της επιχείρησης διάσωσης δήλωσε στο Reuters πως μέχρι στιγμής τέσσερα αγόρια έχουν βγει από το πλημμυρισμένο σπήλαιο, όπου παρέμεναν εγκλωβισμένα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα, έπειτα από ημέρες αναβολών εξαιτίας των πολύ μεγάλων κινδύνων. Οι δύτες ξεκίνησαν στις 10 π.μ. τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδας).

Ambulance just left with sirens pic.twitter.com/KUJi7nBUaE

Το BBC δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα ασθενοφόρο να φεύγει από την περιοχή του σπηλαίου, λίγο μετά τις πληροφορίες για τη διάσωση των δύο παιδιών.

WATCH: BBC footage of ambulance leaving cave site amidst reports first boys from trapped football team have been rescued #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/qu441ZuiJH