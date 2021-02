Εντός του 2021 ενδέχεται να είναι εφικτές οι εμφυτεύσεις τσιπ σε εγκεφάλους ανθρώπων, σύμφωνα με τον Έλον Μασκ.

Δεν είναι μυστικό ότι ο Έλον Μασκ σχεδιάζει την εμφύτευση τσιπ σε ανθρώπινους εγκεφάλους. Ο CEO της Tesla και της SpaceX, δοκίμασε τα συστήματα της Neuralink τον περασμένο χρόνο, και πιο πρόσφατα, εμφύτευσε ένα τσιπ σε πίθηκο, ο οποίος με τη βοήθεια μικροσκοπικών καλωδίων, μπορεί να παίζει video games.

Πλέον ο Μασκ, μέσα από έναν διάλογο στο Twitter, αποκάλυψε πως προτίθεται να προχωρήσει σε εμφυτεύσεις τσιπ στους ανθρώπινους εγκεφάλους εντός της χρονιάς «εάν τα πράγματα πάνε καλά».

Χρήστης του Twitter, που έμεινε παράλυτος από τους ώμους και κάτω μετά από τροχαίο πριν από 20 χρόνια, ότι είναι «πάντα διαθέσιμος για κλινικές δοκιμές της Neuralink».

«Neuralink εργάζεται υπερβολικά σκληρά για να εγγυηθεί την ασφάλεια των εμφυτευμάτων και βρίσκεται σε στενή επαφή με τον Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Αν τα πράγματα πάνε καλά, ίσως καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους αργότερα μέσα στη χρονιά», απάντησε ο Μασκ.

Hi @elonmusk, I've been thinking for a long time how to write this to you - but I'll keep it very simply:



I was in a car accident 20 years ago and have been paralyzed from the shoulders ever since. I'm always available for clinical studies at @Neuralink.



Please get in touch!