Το πρωί της Παρασκευής, πολλοί κάτοχοι iPhone διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή του Facebook τους είχε ανεξήγητα και απροειδοποίητα κάνει log out.

Όσοι ήθελαν να συνδεθούν ξανά στο Facebook μέσω περιβάλλοντος iOS έπρεπε να εισαγάγουν πάλι email και κωδικό πρόσβασης αλλά και σε αυτό το βήμα υπήρξαν πολλά προβλήματα, με περιστατικά να καταγράφονται και στην Ελλάδα.

Οι υπεύθυνοι της εφαρμογής αναγνώρισαν το πρόβλημα και μάλιστα έγινε ανάρτηση για το ζήτημα στον επίσημο λογαριασμό FacebookApp στο Twitter (που χρησιμοποιείται ως εναλλακτικός δίαυλος επικοινωνίας όταν η εφαρμογή «κρασάρει»).

We’re looking into reports of people being logged out and having to login again to access their Facebook accounts. We’re working to resolve this issue as quickly as possible. Thank you for your patience.