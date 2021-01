Ο Έλον Μασκ επανέλαβε τη δέσμευσή του για εποικισμό του πλανήτη Άρη, λίγες ημέρες αφότου έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ο δισεκατομμυριούχος, που την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εκτοπίζοντας από την κορυφή της λίστας τον Τζεφ Μπέζος, «καρφίτσωσε» στο προφίλ του στο Twitter μία ανάρτηση από το 2018 όπου εξηγεί τι σχεδιάζει να κάνει με τα χρήματά του.

«Περίπου τα μισά χρήματά μου προορίζονται για τα προβλήματα στη Γη και υπόλοιπα να δημιουργηθεί μια αυτοσυντηρούμενη πόλη στον Άρη ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ζωής (όλων των ειδών) σε περίπτωση που η Γη χτυπηθεί από έναν μετεωρίτη, όπως κατά την εποχή των δεινοσαύρων ή ξεσπάσει Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος και καταστρέψουμε τους εαυτούς μας», αναφέρεται στην ανάρτηση.

