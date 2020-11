Το εμβόλιο της Moderna κατά του κορωνοϊού ενδέχεται να μην εμποδίζει όσους μολύνονται από τον ιό να τον μεταδίδουν σε άλλους, παραδέχθηκε ο Ταλ Ζακς, επικεφαλής ιατρός της εταιρίας βιοτεχνολογίας.

Πρόσθεσε ωστόσο πως «όντως πιστεύει» ότι το εμβόλιο θα λειτουργεί έτσι- απλώς οι δοκιμές δεν έχουν ελέγξει ακόμη κάτι τέτοιο.

Η Moderna ήταν η δεύτερη εταιρία που ανακοίνωσε ότι εμβόλιο με αποτελεσματικότητα σχεδόν 95% κατά του κορωνοϊού, που πρακτικά σημαίνει ότι σχεδόν 95 από τα 100 άτομα που εμβολιαστούν, θα είναι προστατευμένοι απέναντι στην COVID-19.

Όπως και τα περισσότερα εμβόλιο, εκείνο της Moderna δεν σκοτώνει τον κορωνοϊό, αν τον εισπνεύσουμε. Αντίθετα έχει σχεδιαστεί με στόχο να εμποδίσει τον ιό να προσκολληθεί σε υποδοχείς των κυττάρων του οργανισμού, που του επιτρέπουν να εισέλθει σ' αυτά και να αναπαραχθεί.

Σε συνέντευξη στο Axios, ο Ταλ Ζακς προέτρεψε τους Αμερικανούς να μην «παρερμηνεύσουν» τα υποσχόμενα αποτελέσματα των δοκιμών του εμβολίου.

Όπως είπε, παρόλο που το εμβόλιο της Moderna όντως δείχνει να εμποδίζει από το να «νοσήσει κανείς, να νοσήσει βαριά», δεν δείχνει αν μπορεί να ανακόψει τη μετάδοση του κορωνοϊού.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το εμβόλιο αυτό μπορεί να σε εμποδίσει να μη νοσήσεις, να μη νοσήσεις βαριά. Δεν δείχνουν πως σε εμποδίζουν από το φέρεις δυνητικά τον ιό και να μολύνεις άλλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Όταν αρχίσει η διάθεση του εμβολίου, δεν θα έχουμε επαρκή, ατράνταχτα στοιχεία πως μειώνει τη μετάδοση. Αν πιστεύω ότι μειώνει τη μετάδοση; Οπωσδήποτε, ναι και το λέω αυτό λόγω της επιστήμης αλλά ελλείψει αποδείξεων. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να μην αλλάξουμε συμπεριφορά αποκλειστικά και μόνο στη βάση του εμβολιασμού», τόνισε.

Moderna Chief Medical Officer Tal Zaks warns on #AxiosOnHBO to not "over-interpret" vaccine results: "They do not show that they prevent you from potentially carrying this virus...and infecting others."



Adding, we shouldn't "change behaviors solely on the basis of vaccination." pic.twitter.com/qrwQkjLf3Y