Η Apple παρουσίασε σήμερα μια πρωτοβουλία για τη "φυλετική ισότητα και τη δικαιοσύνη", που χρηματοδοτεί με 100 εκατομμύρια δολάρια, μια απόφαση που λαμβάνεται την ώρα που οι αμερικανικές επιχειρήσεις και αρχές προσπαθούν να αντιδράσουν στο κύμα των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων.

Ο τεχνολογικός κολοσσός Apple, που έχει τη έδρα του στην Καλιφόρνια, θέλει να άρει τα "συστημικά εμπόδια" με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι έγχρωμοι, κυρίως οι Αφροαμερικανοί, εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλός του Τιμ Κουκ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp