Καθώς εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν σε καραντίνα σε όλον τον κόσμο εξαιτίας του κορωνοϊού, το Facebook έχει μετατραπεί ίσως στον βασικότερο δίαυλο επικοινωνίας με φίλους.

Μετά τις συνεργασίες με επιστήμονες για χαρτογράφηση του «παγκόσμιου χάρτη» συμπτωμάτων, το Facebook αποφάσισε να δείξει και με έναν επιπλέον, συμβολικό τρόπο την συμπαράστασή του, παρουσιάζοντας μια νέα αντίδραση πλάι στις ήδη διαθέσιμες: το emoji "Care" όπου το οικείο smiley κρατά μια καρδιά.

Παράλληλα εισήγαγε ένα emoji παλλόμενης καρδιάς που θα είναι ανάμεσα στις έξι κλασικές επιλογές του like (wow, χαχα κ.λπ). Η προσθήκη αποφασίστηκε την Τρίτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι διαθέσιμο για όλους τους χρήστες.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F