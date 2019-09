Ο λογαριασμός Tech Insider Twitter δημοσίευσε ένα βίντεο και έγραψε: «Αυτή η φορητή καρέκλα θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο εργασίας και το ταξίδι».

Στο σύντομο βίντεο με τη διαφήμιση της καρέκλας Bionic LEX, η οποία κοστίζει σχεδόν 200 ευρώ, παρουσιάζονται ουσιαστικά δύο πτυσσόμενα πόδια αλουμινίου στα οποία στηρίζεστε όποτε τα κανονικά σας πόδια κουράζονται λίγο. Στο βίντεο, ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί τη LEX ενώ κάθεται σε ένα γραφείο, περιμένει ένα λεωφορείο και τραβά φωτογραφίες.

Το LEX ξεκίνησε ως ένα πρότζεκτ του Kickstarter τον περασμένο Σεπτέμβριο, το οποίο υποστήριξε ότι η καρέκλα σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την άνεση και την ευκολία.

Έχει ήδη χρηματοδοτηθεί πλήρως καθώς σύμφωνα με το Kickstarter, έχουν δεσμευτεί πάνω από 143.000 δολάρια, ξεπερνώντας το στόχο των 50.000 δολαρίων, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει μια αγορά γι 'αυτό. Αλλά το tweet του Tech Insider προκάλεσε μάλλον λίγες θετικές αντιδράσεις. «Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι η εφεύρεση που ο κόσμος περίμενε», απάντησε ένας χρήστης. Ένας άλλος απλά δήλωσε πως είναι ντροπιαστικό. Γενικά το βίντεο δέχθηκε πολύ τρολάρισμα...

This wearable chair could change how we work and travel pic.twitter.com/KO8QoUcrut