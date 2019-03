Από την Τετάρτη 3 Απριλίου έως την Κυριακή 7 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη στην Αθήνα για έκτη χρονιά το Athens Science Festival, το οποίο φέτος μετονομάσθηκε σε Athens Re-Science Festival.

Το βασικό «μήνυμα» για μικρούς και μεγάλους θα είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η μέριμνα για το μέλλον είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και συναρπαστική, καθώς ο κόσμος αλλάζει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ, με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό.

Οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, η πείνα, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η ενεργειακή φτώχεια, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η αλλαγή του κλίματος απαιτούν νέες μορφές ανάπτυξης, όπως της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας, που θα στηρίζονται στη βιοτεχνολογία και σε άλλες σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες θα μιμούνται τη φύση. Στόχος του φεστιβάλ είναι να δείξει ότι αυτή η μετάβαση αφορά και τη χώρα μας, γι' αυτό, μεταξύ άλλων, θα τεθεί επί τάπητος η εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία.

Συνολικά θα συμμετέχουν 140 ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, θα πραγματοποιηθούν 100 διαδραστικά δρώμενα, 60 εργαστήρια για παιδιά (πάνω από 15 θα είναι περιβαλλοντικά), 20 εργαστήρια για ενήλικες (workshops), 30 ομιλίες και τρεις εκθέσεις τέχνης και επιστήμης, θα προβληθούν σχετικά ντοκιμαντέρ, θα γίνουν διαγωνισμοί, καθώς και ποικίλες δράσεις για κάθε ηλικία.

Το Athens Re-Science Festival συνδιοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo, το British Council, την Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Στρατηγικός συνεργάτης του Φεστιβάλ είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Στο φεστιβάλ υπάρχουν ζώνες στόχευσης: τις καθημερινές η πρωινή ζώνη εστιάζεται στα σχολεία και η απογευματινή και βραδινή ζώνη στο ενήλικο κοινό, ενώ το Σαββατοκύριακο το Φεστιβάλ θα απευθύνεται στις οικογένειες και στο ευρύ κοινό.

Μεταξύ άλλων, το Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει μια έκθεση (Czech Innovation Expo) που, συνδυάζοντας τη διαδραστική οπτικοακουστική τέχνη με την εικονική πραγματικότητα, θα παρουσιάζει τα 100 χρόνια επιτευγμάτων της Τσεχικής Δημοκρατίας στους τομείς της έρευνας και της επιστήμης, φέρνοντας τους Έλληνες σε επαφή με μια νέα γενιά Τσέχων επιστημόνων, ερευνητών και καινοτόμων επιχειρηματιών.

Ακόμη, οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεση τους ένα Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο (Planetarium on the Go) με ημισφαιρική οθόνη προβολής διαμέτρου έξι μέτρων, όπου θα προβάλλονται οκτώ αστρονομικά ντοκιμαντέρ. Η δράση «Από τη Γη στο Σύμπαν» (6-7 Απριλίου) θα γίνει με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Επίσης, ο αστροναύτης της NASA Κλέιτον 'Αντερσον θα είναι παρών με διηγήσεις και φωτογραφίες από την αποστολή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Η ομιλία του με θέμα «Για την ομορφιά της Γης» (Κυριακή 7 Απριλίου, 20.00) θα πραγματοποιηθεί επίσης με την υποστήριξη της αμερικανικής Πρεσβείας.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της ομάδας εκπαιδευτικής μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων» του meteo.gr θα παρουσιάσουν τη δράση «Του καιρού τα μυστικά», εξηγώντας το κλίμα και τα καιρικά φαινόμενα.

Για άλλη μία χρονιά, η θεατρική ομάδα των Science Reactors θα παρουσιάσει επιστημονικές ιστορίες με χιούμορ, δίνοντας έμφαση σε έναν βιώσιμο πλανήτη και τις τρεις βασικές έννοιες της επαναχρησιμοποίησης-ανακύκλωσης-εξοικονόμησης (Παρασκευή 5 Απριλίου, 21.30 ).

Στο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο τελικός του διαγωνισμού Famelab, που διοργανώνουν το British Council στην Ελλάδα και το The HUB Events. Δέκα νέοι που ξεχώρισαν από το προκριματικό στάδιο, θα έχουν τρία λεπτά για να παρουσιάσουν στην κριτική επιτροπή ένα επιστημονικό θέμα της επιλογής τους και ο νικητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διεθνή τελικό FameLab International τον Ιούνιο στη Βρετανία (Σάββατο 6 Απριλίου, 21:30).

Ακόμη οι επισκέπτες μπορούν να φέρουν μαζί τους και να δωρίσουν τα παλιά αθλητικά παπούτσια τους. Στο πλαίσιο της δράσης «'Αστα να τρέξουν ξανά για καλό σκοπό», υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, θα είναι τοποθετημένος ένας ειδικός κάδος συλλογής και επαναχρησιμοποίησης αθλητικών παπουτσιών, που θα εξασφαλίζει το δικαίωμα στην άθληση σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα αγοράς.

Γενική είσοδος στο Φεστιβάλ: 5 ευρώ.

Για σχολικές ομάδες - κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και κράτησης - εισιτήριο 3 ευρώ ανά μαθητή.

Iσχύει επίσης μειωμένο-Ανέργων-ΑΜΕΑ 3 ευρώ

Tο αναλυτικό πρόγραμμα στο σύνδεσμο:

http://www.athens-science-festival.gr/programme/