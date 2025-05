Βρετανία: Παραιτήθηκε ο αρχηγός του Ναυτικού εξαιτίας εξωσυζυγικής σχέσης με γυναίκα αξιωματικό

Ο αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας, Μπεν Κι (Ben Key) αποσύρθηκε από τα καθήκοντά του μετά την έναρξη έρευνας από το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με τη σχέση του με μια γυναίκα αξιωματικό, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εφημερίδα Financial Times αποκάλυψε αυτήν την εβδομάδα ότι ο ναύαρχος Sir Ben Key, αποσύρθηκε από την ηγεσία της ναυτικής υπηρεσίας, με τον αντιναύαρχο Martin Connell, να αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντα μέχρι να ανακοινωθεί ο μόνιμος αντικαταστάτης.

Την Παρασκευή, ο Connell ενημέρωσε ανώτερους συναδέλφους του ναυτικού για την αποχώρηση του Key, επιβεβαιώνοντας ότι «υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα από το Υπουργείο Άμυνας», προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι κατάλληλο να γίνουν περαιτέρω σχόλια.

Δύο πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση ανέφεραν ότι η έρευνα αφορά σχέση μεταξύ του Key και μια αξιωματικό.

Η «Sun» από την πλευρά της ανέφερε στο δημοσίευμά της, ότι ο ναύαρχος Μπεν Κι, ο οποίος είναι παντρεμένος με τρία παιδιά, είναι ύποπτος για παραβίαση του αυστηρού «πρωτοκόλλου υπηρεσίας» του Ναυτικού, το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ των διοικητών και των υφισταμένων τους.

Το 2022, έναν χρόνο μετά την τοποθέτησή του στη θέση του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας, ο Μπεν Κι έκανε λόγο για μηδενική ανοχή στο Ναυτικό για όσους έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά

«Αυτοί που δεν θέλουν να υπηρετούν βάσει των αξιών και των αρχών της ζωής στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα απομακρύνονται», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

