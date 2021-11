Τον τελευταίο αιώνα, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθρώπινης μακροζωίας. Στην επιδίωξη του στόχου συνέβαλαν κυρίως οι πολιτικές δημόσιας υγείας και τα ισχυρά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, με πρωτοστάτες ιατρικούς επιστήμονες, δημόσιες αρχές και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Οι πρωτοβουλίες βελτίωσαν το μέσο προσδόκιμο ζωής, αρχικά στις ανεπτυγμένες οικονομίες και έπειτα στις αναδυόμενες. Σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου θα βιώσουν μια κοινωνία υπερηλίκων μέσα στον 21ο αιώνα- και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα.

Ωστόσο, όταν επιτεύχθηκε ο πρώτος στόχος, βρήκαμε δεύτερο σκοπό- ένα υγιές προσδόκιμο ζωής και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν διάφορες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται, να παράγουν, να καταναλώνουν και να συνεισφέρουν στην κοινωνία καθώς η ενεργός συμμετοχή τους βελτιώνει την υγεία τους.

