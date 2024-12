Υπνική Άπνοια: Το τσιπ που ενδέχεται να ανακουφίσει τους ασθενείς

Ένα νέο ηλεκτρονικό τσιπ θα μπορούσε να ανακουφίσει τους ανθρώπους που ταλανίζονται από χρόνια υπνική άπνοια.

Πανεπιστημιακοί γιατροί στο το κορυφαίο νοσοκομειακο ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου, UCLH, πραγματοποίησαν την εμφύτευσή του, σε δύο ασθενείς. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από υπνική άπνοια, αισθάνονται απόφραξη και η αναπνοή τους σταματά επανειλημμένα για αρκετά δευτερόλεπτα ή και λεπτά.

Το συγκεκριμένο τσιπ εμφυτεύεται σε ένα κρίσιμο νεύρο, βοηθώντας τους να αναπνέουν.

Το Sky News, που είχε πρόσβαση σε μία από τις πρώτες επεμβάσεις του NHS, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο UCLH και μεταφέρει το σχόλιο μιας ασθενή. Η Natalie Boller αντιμετωπίζει την υπνική άπνοια εδώ και 10 χρόνια. «Μπορεί να σταματήσει να αναπνέει έως και 30 φορές την ώρα» γράφει η συντακτική ομάδα του πρακτορείου και συνεχίζει: «Το αντιλήφθηκε μόνο όταν ο σύζυγός της ανησύχησε. "Φοβάται ότι θα πεθάνω", είπε».

UCLH implanted the first two patients in the UK with a small chip under the chin to help manage the airflow, as an estimated eight million adults in the UK are thought to have obstructive sleep apnea.



