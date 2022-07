Το YouTube διαγράφει βίντεο με επικίνδυνες οδηγίες για αμβλώσεις

Το YouTube ανακοίνωσε πως διαγράφει βίντεο που παρέχουν οδηγίες για μη ασφαλείς αμβλώσεις ή έχουν ψευδές περιεχόμενο, που αντίκεινται στους κανονισμούς της πλατφόρμας.

«Ξεκινώντας από σήμερα και εντείνοντας τις επόμενες εβδομάδες, θα αφαιρούμε περιεχόμενο που παρέχει οδηγίες για μη ασφαλείς μεθόδους άμβλωσης ή προωθεί ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την ασφάλεια των αμβλώσεων στο πλαίσιο των πολιτικών μας για την ιατρική παραπληροφόρηση» επεσήμανε η πλατφόρμα, σε σχετική της ενημέρωση.

1/ Starting today and ramping up over the next few weeks, we will remove content that provides instructions for unsafe abortion methods or promotes false claims about abortion safety under our medical misinformation policies. https://t.co/P7A27WPYuD