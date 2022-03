Το Twitter λάνσαρε σελίδα στο dark web, για να παρακάμψει το μπλοκάρισμα στη Ρωσία

Το Twitter λάνσαρε μια εκδοχή της ιστοσελίδας του με προστασία του απορρήτου, για να παρακάμψει την παρακολούθηση και τη λογοκρισία αφότου η Ρωσία περιόρισε την πρόσβαση στην πλατφόρμα στη χώρα.

Η Ρωσία μπλόκαρε την πρόσβαση στο Facebook και περιόρισε εκείνη στο Twitter, σε μια προσπάθεια να μειώσει τη ροή πληροφοριών για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αμφότερες οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι εργάζονται για την αποκατάσταση της πρόσβασης για τους ανθρώπους εντός της Ρωσίας, ενώ έχουν αποκλείσει τα κρατικά ΜΜΕ της χώρας από την πλατφόρμα τους.

Πρόκειται για υπηρεσία «onion»- όπως είναι γνωστή- και οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την εκδοχή του Twitter αν κατεβάσουν το Tor, που επιτρέπει να μπαίνουν σε ιστοσελίδες σε αυτό που αναφέρεται και ως σκοτεινό διαδίκτυο.

Αν και ο όρος dark web υπαινίσσεται παράνομες ιστοσελίδες, συχνά χρησιμοποιείται από ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι, για τη δική τους ασφάλεια και επίσης για την πρόσβαση ιστοσελίδων που λογοκρίνονται από καταπιεστικές κυβερνήσεις.

Το Facebook και άλλες ιστοσελίδες- όπως για παράδειγμα το BBC- έχουν εκδοχές προσβάσιμες από το Tor. Ο Άλεκ Μάφετ, μηχανικός λογισμικού και ειδικός σε ζητήματα ασφάλειας διαδικτύου- που έχει συνεργαστεί με άλλες εταιρείες για τη δημιουργία ιστοσελίδων onion- ανακοίνωσε τη νέα υπηρεσία του Twitter από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα.

«Αυτό είναι πιθανότατα το πιο σημαντικό και πιο πολυαναμενόμενο tweet που έχω γράψει ποτέ», ανέφερε.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.



On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k