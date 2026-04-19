Threads: Η αλλαγή που έρχεται στη διαδικτυακή έκδοση της πλατφόρμας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Threads, Connor Hayes, η νέα λειτουργία αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέσα στις επόμενες εβδομάδες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η Meta πρόσθεσε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στη διαδικτυακή έκδοση του Threads.

Σύμφωνα με το Engadget, ο επικεφαλής του Threads, Connor Hayes, δημοσίευσε εικόνα που δείχνει έναν νέο σχεδιασμό για το κοινωνικό δίκτυο. Πρόκειται για σημαντική ανανέωση, με αρκετά νέα στοιχεία στην αριστερή στήλη, όπως η δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών feeds.

Η νέα εμφάνιση της πλατφόρμας

Παρατηρείται επίσης η προσθήκη inbox για προσωπικά μηνύματα (DMs). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην έκδοση του Threads για τα κινητά τηλέφωνα από τον περασμένο Ιούνιο, όμως οι χρήστες της web έκδοσης την στερούνται σχεδόν έναν χρόνο - κάτι που φαίνεται πως αλλάζει σύντομα.

Ο Hayes δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει διαθέσιμος ο νέος σχεδιασμός, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι οι χρήστες μπορούν να περιμένουν τις αλλαγές «τις επόμενες εβδομάδες».

Για πολλούς χρήστες social media ίσως φαίνεται παράξενο το μεγάλο χάσμα δυνατοτήτων μεταξύ mobile και web έκδοσης του Threads, ωστόσο υπάρχει εξήγηση.

Παρότι η πλατφόρμα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, η χρήση της επικεντρώνεται κυρίως στα κινητά. Η Meta, ουσιαστικά, επενδύει εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη απήχηση. 

Με πληροφορίες από mashable.com

NASA ΓΗ ARTEMIS II APOLLO 8

Τech & Science / Από την αποστολή Apollo 8 μέχρι την Artemis II: Πώς άλλαξε η Γη μέσα σε 58 χρόνια

Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη συνεχή παρατήρηση της Γης από το διάστημα, η δύναμη αυτών των εικόνων παραμένει ίδια: μας υπενθυμίζουν πόσο μικρός και πολύτιμος είναι ο πλανήτης μας
THE LIFO TEAM
ΦΡΟΥΤΑ

Τech & Science / Smoothie, χυμός ή ολόκληρο φρούτο; Ο υγιεινότερος τρόπος να καταλώνετε τους καρπούς της φύσης

Τα φρούτα αποτελούν βασικό συστατικό κάθε υγιεινής διατροφής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνονται έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το αν δεν καταναλώνονται καθόλου
THE LIFO TEAM
Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Διεθνή / Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Η Ρις Γουίδερσπουν κάλεσε δημόσια τις γυναίκες να αρχίσουν να μαθαίνουν τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι είναι ώρα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της και να μη μείνουν πίσω. Η τοποθέτησή της έρχεται ενώ και άλλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Σάντρα Μπούλοκ, μιλούν πιο ανοιχτά για μια πιο πρακτική σχέση με το AI.
THE LIFO TEAM
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΛΑΔΙ ΛΙΠΟΣ

Τech & Science / Λιγότερο λάδι, ίδια τραγανότητα: Nέα τεχνική μειώνει το λίπος στις τηγανητές πατάτες

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο υγιεινή εναλλακτική για δημοφιλή τηγανητά τρόφιμα, χωρίς να αλλάζει η εμπειρία του καταναλωτή
THE LIFO TEAM
 
 