Το τέλος του metaverse; Η Meta αλλάζει παιχνίδι και ποντάρει στην AI

Πέντε χρόνια πριν, ο ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Mark Zuckerberg), ανακοίνωνε ότι το μέλλον του Facebook θα ήταν το metaverse.

Ένας καθηλωτικός ψηφιακός κόσμος εικονικής πραγματικότητας, όπου οι άνθρωποι θα εργάζονται, θα διασκεδάζουν και θα κοινωνικοποιούνται.

Για να υπογραμμίσει τη στροφή αυτή, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ μετονόμασε την εταιρεία σε Meta, ωστόσο με την προέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, τα πράγματα φαίνεται πως παίρνουν άλλη τροπή.

JUST IN: Meta announces they'll be shutting down the Metaverse, after pouring $80,000,000,000.00 into the project. pic.twitter.com/32VHBmfRQ2 — Polymarket (@Polymarket) March 18, 2026

Στροφή της Meta: Περικοπές και αλλαγή στρατηγικής

Τους τελευταίους μήνες, η Meta προχώρησε σε απολύσεις περίπου 10% στο τμήμα που ασχολείται με το metaverse, ενώ ανακοίνωσε ότι η βασική της εφαρμογή, το Horizon Worlds, απομακρύνεται από την εικονική πραγματικότητα.

Η πιο καθοριστική εξέλιξη ήρθε αυτή την εβδομάδα: η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τις 15 Ιουνίου οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στον immersive κόσμο μέσω VR headsets. Αν και στη συνέχεια έκανε μερική αναδίπλωση, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει υπάρχουσες εφαρμογές, χωρίς όμως να προσθέτει νέες.

Με απλά λόγια, η αρχική φιλοδοξία για ένα πλήρως ανεπτυγμένο metaverse έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί.

Meta Platforms is planning cuts to the metaverse—an arena Mark Zuckerberg once called the future of the company—and will shift spending to AI wearables https://t.co/LveOTxGktD — The Wall Street Journal (@WSJ) December 4, 2025

Meta: Ένα στοίχημα 80 δισ. δολαρίων που δεν απέδωσε

Παρά τις επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, η εικονική πραγματικότητα παραμένει, σύμφωνα με τους New York Times, μία εξειδικευμένη αγορά, που απευθύνεται κυρίως σε χομπίστες και συγκεκριμένες επιχειρηματικές χρήσεις. Την ίδια στιγμή, άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως τα Roblox και Fortnite, κατάφεραν να κερδίσουν πολύ μεγαλύτερο κοινό.

Η Meta πλέον στρέφεται ξεκάθαρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ζούκερμπεργκ μιλά για ένα νέο μέλλον βασισμένο στη «superintelligence», μια μορφή προηγμένης AI που θα λειτουργεί ως προσωπικός ψηφιακός σύντροφος.

Η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις τουλάχιστον 115 δισ. δολαρίων μέσα στο 2026, κυρίως για την ανάπτυξη data centers (κέντρων δεδομένων), που θα στηρίξουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά τη στροφή, η Meta δεν εγκαταλείπει πλήρως το metaverse. Το Horizon Worlds παραμένει διαθέσιμο σε κινητά, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (AR), που επιτρέπουν καταγραφή βίντεο και αλληλεπίδραση με AI βοηθούς.

Ωστόσο, η αλλαγή προτεραιοτήτων είναι εμφανής, καθώς σε πρόσφατη παρουσίαση, ο Ζούκερμπεργκ ανέφερε τη λέξη «metaverse» μόλις δύο φορές, ενώ η «AI» ακούστηκε 23 φορές.

Με πληροφορίες από New York Times