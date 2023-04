Ταριχευμένα πουλιά μετατρέπονται σε drones

Επιστήμονες μετατρέπουν ταριχευμένα πουλιά σε drones για λόγους μελέτης.

Συγκεκριμένα μια ομάδα στο Ινστιτούτο Μεταλλείων και Τεχνολογίας του Νέου Μεξικού στο Socorro δίνουν στα νεκρά πουλιά μια νέα ζωή με μια αντισυμβατική προσέγγιση στην έρευνα για την άγρια ζωή.

Η επιστημονική ομάδα παίρνει πουλιά που έχουν διατηρηθεί μέσω ταρίχευσης και τα μετατρέπει σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκειμένου να μελετήσει την πτήση.

A team at the New Mexico Institute of Mining and Technology in Socorro is taking birds that have been preserved through taxidermy and converting them into drones in order to study flight pic.twitter.com/hjfcfU5LqH