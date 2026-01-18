Τα social media ίσως τελικά να μην επιδεινώνουν τη ψυχική υγεία των εφήβων, διαπιστώνει μελέτη

Η αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των βιντεοπαιχνιδιών δεν επιδεινώνει από μόνη της τη ψυχική υγεία των εφήβων, παρά τις εκτεταμένες ανησυχίες, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι συνδέσεις ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βιντεοπαιχνίδια και την επιδείνωση της ψυχικής υγείας ενδέχεται να είναι υπερβολικές και να παραβλέπουν πιθανά οφέλη, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι η αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή το συχνότερο gaming αύξησαν τα συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης κατά τον επόμενο χρόνο.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα αυτά αμφισβητούν τη διαδεδομένη αντίληψη πως ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις τεχνολογίες είναι εγγενώς επιβλαβής και υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο σύνθετες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο και τις ατομικές διαφορές στη χρήση τους.

«Γνωρίζουμε ότι οι οικογένειες ανησυχούν, όμως τα αποτελέσματά μας δεν στηρίζουν την ιδέα ότι απλώς και μόνο η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα παιχνίδια οδηγεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας – η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Τσικί Τσενγκ.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Public Health, ανέλυσε δεδομένα από 25.000 μαθητές ηλικίας 11 έως 14 ετών σε διάστημα τριών σχολικών ετών, παρακολουθώντας τις συνήθειές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συχνότητα του gaming και συμπτώματα όπως το άγχος και η κακή διάθεση.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε αν οι διαφορές στον τρόπο χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – ενεργή, όπως η συνομιλία, ή παθητική, όπως το ατέρμονο σκρολάρισμα – είχαν σημασία, όμως διαπίστωσε ότι η συνολική εικόνα ήταν η ίδια. Τα μοτίβα χρήσης από μόνα τους δεν φαίνεται να προκαλούν δυσκολίες στην ψυχική υγεία.

Η μελέτη αναφέρει ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τονίζονται δυσανάλογα, ενώ πιθανά οφέλη, όπως η κοινωνική σύνδεση, η ανταλλαγή εμπειριών και η έκφραση του εαυτού, εξετάζονται λιγότερο.

Δυσκολίες ψυχικής υγείας: αιτία ή αποτέλεσμα;

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ μελέτησε επίσης προηγούμενες έρευνες πάνω στο θέμα, οι οποίες συχνά υποστήριζαν άμεσες συνδέσεις ανάμεσα στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το gaming και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι, ενώ η σύγχρονη έρευνα επικεντρώνεται στο πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιχνίδια μπορεί να συμβάλλουν στο άγχος και σε άλλες ψυχικές διαταραχές, συχνά παραβλέπεται το ενδεχόμενο η σχέση να λειτουργεί και αντίστροφα.

Έφηβοι με συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης ενδέχεται να στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αναζήτηση επιβεβαίωσης ή «ρύθμιση» της διάθεσης ή να καταφεύγουν στο gaming για να αποσπαστούν από τη συναισθηματική δυσφορία, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι επιλογές των νέων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιχνίδια μπορεί να επηρεάζονται από το πώς αισθάνονται, αλλά όχι απαραίτητα το αντίστροφο», δήλωσε ο Νιλ Χάμφρεϊ, συν-συγγραφέας της μελέτης.

Πρόσθεσε ότι, αντί να κατηγορείται η ίδια η τεχνολογία, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί στο τι κάνουν οι νέοι στο διαδίκτυο, με ποιους συνδέονται και πόση υποστήριξη νιώθουν ότι έχουν στην καθημερινή τους ζωή.

Η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς, καθώς βασίζεται σε αυτοαναφερόμενα δεδομένα και χρησιμοποιεί ένα διάστημα 12 μηνών ανάμεσα στις μετρήσεις, κάτι που ενδέχεται να παραβλέπει σημαντικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ενασχόληση των εφήβων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιχνίδια, καθώς και η συναισθηματική τους κατάσταση, είναι γνωστό ότι μεταβάλλονται σημαντικά σε καθημερινή, ακόμη και ωριαία, βάση.

Αυξανόμενα προβλήματα ψυχικής υγείας στους εφήβους

Η ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Περισσότερα από 30 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ηλικίας 0–19 ετών, περίπου ένας στους επτά, ζουν με κάποια ψυχική διαταραχή στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ.

Ο οργανισμός προειδοποιεί ότι ο αντίκτυπος είναι τόσο μεγάλος, ώστε οι ψυχικές διαταραχές και οι διαταραχές χρήσης ουσιών αποτελούν την κύρια αιτία επιβάρυνσης της υγείας στις ηλικίες 0 έως 29 ετών.

Μεταξύ των εφήβων, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο, με περισσότερους από έναν στους πέντε να ζουν με κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας – αριθμός που έχει αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο τα τελευταία 15 χρόνια.

