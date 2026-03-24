Στιβ Βόζνιακ: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακόμη αξιόπιστη» προειδοποιεί ο συνιδρυτής της Apple

Ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Βόζνιακ, εξέφρασε επιφυλάξεις για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι τα συστήματα αυτά δεν έχουν ακόμη φτάσει το επίπεδο αξιοπιστίας και κατανόησης που αναμένουν οι χρήστες.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο FOX Business, ο Βόζνιακ αναφέρθηκε στην ταχεία ενσωμάτωση της AI στην καθημερινότητα, επισημαίνοντας ότι, παρά την πρόοδο, παραμένουν σημαντικά κενά ως προς τον τρόπο που τα συστήματα αντιλαμβάνονται τις ανθρώπινες ανάγκες.

Όπως είπε, η τεχνολογία θα πρέπει να αντανακλά πραγματική κατανόηση και όχι απλώς να παράγει καλοδιατυπωμένες απαντήσεις. «Θέλω να ξέρω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που σκέφτεται όπως εγώ, που καταλαβαίνει τι μπορεί να αισθάνομαι», ανέφερε.

Ο ίδιος, βασιζόμενος και σε προσωπική εμπειρία από τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε ότι συχνά δεν δίνουν άμεσες απαντήσεις, αλλά καταλήγουν σε γενικές ή άσχετες πληροφορίες. «Θέλω αξιόπιστο περιεχόμενο κάθε φορά. Δεν είμαι οπαδός της AI», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αυξανόμενη εξάρτηση από τέτοιες τεχνολογίες στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται πληροφορίες και επιλύουν προβλήματα. Όπως ανέφερε, η συνεχής χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ενδέχεται να αλλάξει τη σχέση των χρηστών με τη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων.

Οι τοποθετήσεις του έρχονται σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ταχύτατα σε υπηρεσίες και εφαρμογές, εντείνοντας τη συζήτηση για τα όρια και τις δυνατότητές της.

Με πληροφορίες από Fox Business

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο συνιδρυτής της Αpple Στιβ Βόζνιακ έκλεισε τον λογαριασμό του στο Facebook- Γιατί δεν του αρέσει η πλατφόρμα