Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα, οι τιμές και η τεχνητή νοημοσύνη

Η παρουσίαση του iPhone 17 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, στο θέατρο Steve Jobs του Cupertino

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα, οι τιμές και η τεχνητή νοημοσύνη
Φωτ: Unsplash
Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη το πιο λεπτό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ως σήμερα, σε ένα πολυαναμενόμενο event με τίτλο «awe-dropping».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην έδρα της εταιρείας, στο θέατρο Steve Jobs του Cupertino, στις 10 το πρωί (ώρα Καλιφόρνια).

Η φετινή σειρά iPhone 17 θα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Standard, Pro και Pro Max, ενώ θα κάνει πρεμιέρα και ένα νέο μοντέλο: το iPhone Air. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα είναι το ελαφρύτερο κορυφαίο τηλέφωνο που έχει παρουσιάσει ποτέ η Apple, συνεχίζοντας την παράδοση των λεπτών MacBook. Η εταιρεία δεν έχει διαψεύσει τις σχετικές φήμες.

Εκτός από τα νέα iPhone, αναμένεται να εμφανιστούν:

  • το Apple Watch Series 11,
  • νέα γενιά AirPods, πιθανότατα με δυνατότητα ζωντανής μετάφρασης – μια λειτουργία που υπάρχει εδώ και χρόνια στα Pixel Buds της Google.

Παράλληλα, θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες διάθεσης του iOS 26 και του macOS Tahoe.

Την εκδήλωση επισκιάζει το ζήτημα των δασμών που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από την Κίνα, οι οποίοι απειλούν να εκτινάξουν το κόστος παραγωγής και να μετακυλιστούν στους καταναλωτές μέσω αυξημένων τιμών. Ορισμένες προβλέψεις μάλιστα κάνουν λόγο για iPhone που θα μπορούσε να φτάσει τα 2.000 δολάρια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ωστόσο, έχει φροντίσει να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο, μεταφέροντας μεγάλο μέρος της παραγωγής στην Ινδία και επισπεύδοντας εισαγωγές εκατοντάδων τόνων iPhone στις ΗΠΑ πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί.

Iphone: Το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το θέμα της Apple Intelligence, της σουίτας λειτουργιών που φέρνει γενετική τεχνητή νοημοσύνη στο iPhone και παρουσιάστηκε το 2024 με αντικρουόμενες εντυπώσεις. Πέρυσι η Apple είχε υποσχεθεί σημαντική αναβάθμιση της Siri, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε, κάτι ασυνήθιστο για την εταιρεία.

Τον Ιούλιο, σε τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές, ο Τιμ Κουκ δήλωσε ότι «σημειώνεται καλή πρόοδος σε μια πιο προσωποποιημένη Siri» και δεσμεύτηκε για κυκλοφορία μέσα στο 2026. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε το Bloomberg, η Apple βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Google για πιθανή ενσωμάτωση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini, με τρόπο παρόμοιο με τη συνεργασία που ήδη υπάρχει ώστε η μηχανή αναζήτησης της Google να τροφοδοτεί τον Safari.

Με πληροφορίες από The Guardian

