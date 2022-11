Οι χρήστες του Twitter μεταπηδούν στο Mastodon - αλλά τι ακριβώς είναι;

Μετά την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, πολλοί χρήστες αναζητούν εναλλακτικές πλατφόρμες. Και το Mastodon είναι αναμφίβολα από τους μεγάλους κερδισμένους. Αλλά τι ακριβώς είναι;

Το κοινωνικό δίκτυο λέει ότι μετρά πλέον πάνω από 655.000 χρήστες - με περισσότερους από 230.000 να έχουν ενταχθεί την τελευταία εβδομάδα.

Εκ πρώτης όψεως, το Mastodon μοιάζει με το Twitter - οι χρήστες γράφουν αναρτήσεις (που ονομάζονται toots), οι οποίες μπορούν να απαντηθούν, να μαζέψουν like και να αναδημοσιευτούν, ενώ μπορούν επίσης να ακολουθούν ο ένας τον άλλον.

Στην πραγματικότητα, όμως, λειτουργεί εντελώς διαφορετικά.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που προσελκύει νέους χρήστες, ωστόσο έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση σε όσους εγγράφονται για πρώτη φορά.

