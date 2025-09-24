ΤECH & SCIENCE

Νέα μελέτη αμφισβητεί προηγούμενες έρευνες: Τι ισχύει για αλκοόλ και άνοια

Πρόκειται για μελέτη που παρέχει «ορισμένες, αλλά όχι οριστικές, ενδείξεις» ότι το αλκοόλ μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο ανεξάρτητα από την ποσότητα που καταναλώνεται

Νέα μελέτη αμφισβητεί προηγούμενες έρευνες: Τι ισχύει για αλκοόλ και άνοια
Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Η κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας στα τελευταία χρόνια της ζωής, σύμφωνα με νέα μελέτη που αμφισβητεί προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα.

Ορισμένες έρευνες είχαν υποστηρίξει ότι η «ελαφριά κατανάλωση» (λιγότερα από επτά ποτά την εβδομάδα) μπορεί να είναι πιο νευροπροστατευτική από την πλήρη αποχή. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές επικεντρώθηκαν σε ηλικιωμένους και δεν διέκριναν μεταξύ πρώην και διαχρονικά νηφάλιων ατόμων, γεγονός που, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, ενδέχεται να διαστρέβλωσε τα αποτελέσματα.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο BMJ Evidence-Based Medicine, ανέλυσε πώς ορισμένα γονίδια που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζουν τον εγκέφαλο.

«Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης έδειξαν ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Anya Topiwala, ανώτερη κλινική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η ίδια εξήγησε πως η γενετική ανάλυση, γνωστή ως «Μεντελιανή τυχαιοποίηση», μειώνει τον κίνδυνο εισαγωγής συγχυτικών μεταβλητών ή αντίστροφης αιτιότητας, όπως οι πρώιμες διεργασίες άνοιας που ενδέχεται να επηρεάζουν τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ,  και επιτρέπει την εκτίμηση της σωρευτικής επίδρασης στην υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

«Πρόκειται για μια αρκετά σύνθετη μελέτη που παρέχει ισχυρές, αλλά όχι οριστικές, ενδείξεις ότι το αλκοόλ μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο ανεξάρτητα από την ποσότητα που καταναλώνεται», σχολίασε ο νευρολόγος δρ. Richard Isaacson, διευθυντής έρευνας στο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων στη Φλόριντα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Ο Isaacson τόνισε ότι σε άτομα με τη γενετική παραλλαγή APOE4, τον πιο κοινό γενετικό παράγοντα κινδύνου για Αλτσχάιμερ, συστήνεται πλήρης αποχή. Για όσους έχουν μικρότερο γενετικό κίνδυνο, ωστόσο, «η επίδραση εξαρτάται συχνά από το πότε και πώς πίνουν». Δύο ποτά πριν τον ύπνο με άδειο στομάχι, για παράδειγμα, είναι πιο επιβαρυντικά για τον εγκέφαλο από ένα ποτό μερικές φορές την εβδομάδα συνοδευμένο από δείπνο.

Η σύνδεση αλκοόλ και άνοιας

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα σχεδόν 560.000 συμμετεχόντων από την UK Biobank και το Πρόγραμμα Εκατομμυρίων Βετεράνων των ΗΠΑ, ενώ εξετάστηκαν και 45 μελέτες με συνολικά 2,4 εκατ. άτομα.

Στο παρατηρητικό μέρος, όσοι δήλωσαν ότι κατανάλωναν μικρές ποσότητες (λιγότερα από επτά ποτά την εβδομάδα) είχαν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τους βαρείς πότες (πάνω από 40 ποτά την εβδομάδα). Ωστόσο, η γενετική ανάλυση κατέδειξε ότι ακόμη και τρία ποτά την εβδομάδα αυξάνουν κατά 15% τον κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με ένα ποτό, ενώ ο διπλασιασμός του γενετικού κινδύνου εξάρτησης από το αλκοόλ συνδέθηκε με 16% αύξηση.

«Καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν αποδεικνύει με βεβαιότητα ότι το αλκοόλ προκαλεί άμεσα άνοια», τόνισε η Tara Spires-Jones, καθηγήτρια νευροεκφυλισμού στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. «Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά προστίθενται σε ένα σώμα ερευνών που δείχνει ξεκάθαρα ότι το αλκοόλ είναι τοξικό για τους νευρώνες του εγκεφάλου».

Με πληροφορίες από CNN

