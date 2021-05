Το σκάφος OSIRIS-REx της NASA ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι επιστροφής του στη Γη, έχοντας συλλέξει πολύτιμα δείγματα από τον αστεροειδή Μπενού, τα οποία αναμένεται να φθάσουν στον πλανήτη μας το Σεπτέμβριο του 2023.

Το σκάφος - η πρώτη αμερικανική αποστολή συλλογής υλικών από αστεροειδή - θα διανύσει μια απόσταση 320 εκατομμυρίων χιλιομέτρων μέχρι την επιστροφή του. Ο Μπενού, με διάμετρο 500 μέτρων, δημιουργήθηκε στις απαρχές του ηλιακού μας συστήματος και η ανάλυση δειγμάτων από το έδαφος του θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη ακόμη και της ίδιας της Γης.

Το OSIRIS-Rex, κόστους περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων και μεγέθους μίνι-βαν, που κατασκευάστηκε από τη Lockheed Martin, εκτοξεύθηκε το 2016 και είχε φθάσει στον αστεροειδή το 2018. Βρήκε αρχικά ίχνη υδρογόνου και οξυγόνου στη βραχώδη επιφάνεια του Μπενού, ενώ πέρυσι τον Οκτώβριο έκανε με επιτυχία τη συλλογή μεγάλης ποσότητας «παρθένου» υλικού. Στη συνέχεια παρέμεινε κοντά στον αστεροειδή, εωσότου ξεκινήσει τώρα το ταξίδι επιστροφής.

Τα δείγματα μέσα σε κάψουλα θα πέσουν σε μια απομονωμένη περιοχή της πολιτείας Γιούτα των ΗΠΑ. Το 75% θα διατηρηθεί στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον για μελλοντική μελέτη, ενώ το υπόλοιπο θα διανεμηθεί σε ανά τον κόσμο επιστημονικά εργαστήρια.

