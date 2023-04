NASA- Live: Διαστημικός περίπατος για τον πρώτο αστροναύτη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο αστροναύτης της NASA Στίβ Μπόουεν και ο αστροναύτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σουλτάν αλ Νεγιαντί πραγματοποιούν διαστημικό περίπατο έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Μάλιστα ο αστροναύτης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γράφει ιστορία ως ο πρώτος Άραβας που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο.

Ο ιπτάμενος μηχανικός Σουλτάν αλ Νεγιαντί συμμετέχει μαζί με τον αστροναύτη της Nasa Στίβ Μπόουεν σε έναν σχεδόν επτάωρο διαστημικό περίπατο έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) σήμερα το απόγευμα.

Today's spacewalk is officially underway! The two astronauts have switched their spacesuits to battery power. Steve Bowen of @NASA_Astronauts and @Astro_Alneyadi will route power cables to prepare for future power system upgrades outside the @Space_Station. pic.twitter.com/EH8Hw7Xp2m