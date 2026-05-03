Μισείτε τις ανούσιες συζητήσεις; Ίσως να τις απολαμβάνετε περισσότερο από όσο νομίζετε

Η ανθρώπινη αποστροφή προς τις βαρετές συζητήσεις και γενικά εμπειρίες αποτυπώθηκε με ακρίβεια από τον συγγραφέα Πάολο Κοέλιο, όταν δήλωσε: «Μπορώ να αντέξω τις ήττες, τον πόνο, τον θυμό. Αλλά δεν αντέχω την πλήξη».

Ωστόσο, η φυσική επιθυμία να αποφεύγουμε τις βαρετές συζητήσεις έχει το τίμημά της, σύμφωνα με ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι απολάμβαναν τις συζητήσεις για κουραστικά θέματα πολύ περισσότερο από ό,τι περίμεναν.

Τα ευρήματα, που βασίζονται σε συζητήσεις μεταξύ 1.800 εθελοντών, υποδηλώνουν ότι, αποφεύγοντας τις πιθανώς βαρετές ανταλλαγές, οι άνθρωποι χάνουν την τόνωση της διάθεσης και τα οφέλη για την υγεία που μπορεί να προσφέρει η επαφή με τους άλλους.

«Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και εμού, αποφεύγουν τις μικρές συζητήσεις, φοβόμαστε τις εκδηλώσεις δικτύωσης και υποθέτουμε ότι ορισμένα θέματα, όπως ο καιρός, η μετακίνηση ή η καθημερινή μας ρουτίνα, δεν θα είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Τρινχ, υποψήφια διδάκτορας στη διοίκηση και τις οργανώσεις στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. «Όμως, οι άνθρωποι υποτιμούν πόσο ενδιαφέρουσες και ευχάριστες θα είναι στην πραγματικότητα οι συζητήσεις για βαρετά θέματα».

Η αποκαλυπτική έρευνα για τις «βαρετές» συζητήσεις

Η Τρινχ και οι συνεργάτες της διεξήγαγαν μια σειρά πειραμάτων για να διαπιστώσουν πώς αντιδρούσαν οι άνθρωποι σε συζητήσεις για βαρετά θέματα. Ξεκίνησαν ζητώντας από τους συμμετέχοντες να προβλέψουν πόσο πολύ ή πόσο λίγο θα τους άρεσε να συζητούν για θέματα που θεωρούσαν βαρετά. Τα θέματα αυτά κυμαίνονταν από το χρηματιστήριο και τη βίγκαν διατροφή μέχρι τα Pokémon και τα κρεμμύδια.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε σύντομες συζητήσεις σχετικά με το εκάστοτε θέμα, είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης, με άγνωστους ή με φίλους. Στη συνέχεια, ανέφεραν πόσο τους άρεσαν οι συζητήσεις αυτές.

Οι άνθρωποι βρήκαν σταθερά τις συζητήσεις πιο ευχάριστες από ό,τι περίμεναν, ακόμη και όταν και οι δύο συμμετέχοντες είχαν δηλώσει ότι το θέμα ήταν βαρετό, σύμφωνα με λεπτομέρειες που δημοσιεύτηκαν στο Journal of Personality and Social Psychology.

Η έκπληξη αυτή φαίνεται να προκύπτει επειδή οι άνθρωποι βασίζουν τις προσδοκίες τους στα στατικά στοιχεία της συζήτησης, όπως το θέμα και το άλλο άτομο, και όχι στα δυναμικά στοιχεία, όπως η ίδια η συζήτηση.

«Αυτό που είναι πραγματικά πιο σημαντικό είναι η εμπλοκή, αυτή η αίσθηση σύνδεσης, το ότι νιώθεις ότι σε ακούν, ότι ανταποκρίνεστε ο ένας στον άλλο, και ίσως αποκαλύπτετε πράγματα για τον εαυτό σας ή ανακαλύπτετε λεπτομέρειες για τη ζωή κάποιου άλλου», είπε η Τρινχ.

Η Τρινχ πιστεύει ότι συχνά χάνουμε ευχάριστες επαφές επειδή εκτιμούμε λανθασμένα πώς θα είναι μια συζήτηση. «Αποφεύγουμε να μιλήσουμε σε εκείνον τον συνάδελφο δίπλα στην καφετιέρα, σε εκείνον τον άγνωστο στην εκδήλωση ή σε έναν γείτονα στο ασανσέρ», είπε, «αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν να κερδίσουν αν χαμηλώσουν τον πήχη για το τι κάνει μια συζήτηση να αξίζει τον κόπο. Και μια προσέγγιση είναι να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους της συζήτησης. Αντί να σκεφτόμαστε 'θα το απολαύσω αυτό;', ας σκεφτούμε μήπως 'τι θα μάθω;'».

Υπάρχει όμως ένα όριο.

Θέτοντας το όριο

Οι ερευνητές δεν συνιστούν να αναζητάτε ατελείωτες και κουραστικές συζητήσεις. «Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να χαμηλώνεις τον πήχη και του να δέχεσαι να κάνεις οποιαδήποτε και κάθε βαρετή συζήτηση», είπε η Τρινχ. «Τα οφέλη μπορεί να μην αυξάνονται επ’ άπειρον».

Ο Νίκολας Έπλεϊ, καθηγητής συμπεριφορικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και συγγραφέας του επικείμενου βιβλίου «Hello: The Unexpected Power of Choosing to Connect», δήλωσε: «Το γεγονός ότι γνωρίζετε από πού μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση δεν σημαίνει ότι γνωρίζετε πού θα καταλήξει, και η διαδικασία της συζήτησης μπορεί συχνά να την οδηγήσει σε ένα πιο ενδιαφέρον σημείο από ό,τι περιμένατε».

«Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν σίγουρα ότι ο φόβος μιας βαρετής συζήτησης δεν πρέπει να σε εμποδίζει να ξεκινήσεις μία», πρόσθεσε. «Στο κάτω-κάτω, αν μια συζήτηση είναι βαρετή μόλις μπεις σε αυτήν, έχεις επίσης μια εκπληκτική δύναμη να την κάνεις καλύτερη».

Ο Μπρους Χουντ, καθηγητής αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, είπε ότι η μελέτη συμπληρώνει την έρευνα σχετικά με τις προκαταλήψεις που έχουμε για τις συζητήσεις. «Προβλέπουμε επίσης ότι οι συνομιλίες με αγνώστους θα είναι πιο αμήχανες και δυσάρεστες από ό,τι τελικά είναι και γενικά υποτιμούμε το πόσο θα μας συμπαθήσουν οι άλλοι», είπε. «Αυτό οδηγεί σε 'πλουραλιστική άγνοια'», όπου όλοι έχουν τις ίδιες παρανοήσεις, κάτι που οδηγεί σε αδράνεια.

«Καθώς όλοι τείνουν να έχουν αυτές τις απόψεις, οι άνθρωποι διστάζουν να ξεκινήσουν μια συζήτηση, ειδικά όταν το κοινωνικό κλίμα και οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς στο Λονδίνο τείνουν να ταξιδεύουν απορροφημένοι στις συσκευές τους και αποφεύγοντας τις περιστασιακές συζητήσεις, αλλά δεν διστάζουν να συνομιλήσουν όταν η ρουτίνα τους διακόπτεται ξαφνικά και απροσδόκητα, αναγκάζοντάς τους να βγουν από τον 'αυτόματο πιλότο'».

Με πληροφορίες από Guardian