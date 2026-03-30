Το μενού της Artemis II: Τι θα τρώνε οι αστροναύτες στο ταξίδι προς τη Σελήνη

Πώς τρώνε οι αστροναύτες σε ένα διαστημόπλοιο χωρίς ψυγείο ή κουζίνα, καθ’ οδόν προς τη Σελήνη; Σε αυτό το ερώτημα αναμένεται να δώσει απάντηση η αποστολή Artemis II, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί το νωρίτερο την 1η Απριλίου.

Το πλήρωμα — οι Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen — θα μεταφέρει τρόφιμα που μπορούν να διατηρηθούν για εβδομάδες στο διαστημόπλοιο Orion και να προετοιμαστούν γρήγορα.

Σύμφωνα με τη NASA, η επιλογή των γευμάτων γίνεται σε συνεργασία με ειδικούς στη διατροφή στο διάστημα και τους ίδιους τους αστροναύτες, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε θερμίδες, υγρά και θρεπτικά συστατικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσωπικές προτιμήσεις του πληρώματος.

Τα τρόφιμα πρέπει επίσης να είναι εύκολα στην κατανάλωση σε συνθήκες μικροβαρύτητας και να μην δημιουργούν ψίχουλα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στο εσωτερικό του σκάφους. Η προετοιμασία γίνεται με χρήση πόσιμου νερού από το σύστημα του Orion για την ενυδάτωση των τροφίμων, ενώ για τη θέρμανση χρησιμοποιείται μια μικρή φορητή συσκευή.

Πώς τρώνε οι αστροναύτες όσο βρίσκονται στο διάστημα

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών και παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια της αποστολής, έχει προβλεφθεί χρόνος για τρία βασικά γεύματα ημερησίως. Οι αστροναύτες μπορούν επίσης να καταναλώνουν έως δύο αρωματισμένα ροφήματα την ημέρα, όπως καφέ.

Η επιστήμη της διατροφής στο διάστημα έχει εξελιχθεί σημαντικά από την εποχή των αποστολών Apollo τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, οι δυνατότητες της Artemis II παραμένουν περιορισμένες σε σύγκριση με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου υπάρχει ψύξη και τακτικός ανεφοδιασμός με φρέσκα τρόφιμα από φορτηγά σκάφη.

Στην περίπτωση της Artemis II, δεν θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα ανεφοδιασμού, καθώς η αποστολή θα πραγματοποιηθεί σε βαθύ διάστημα. Για τον λόγο αυτό, το μενού είναι προκαθορισμένο και σχεδιασμένο για ένα πλήρως αυτόνομο διαστημόπλοιο, χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης προμηθειών.

Το διαστημικό «cheeseburger» του αστροναύτη Terry Virt / Φωτ.: NASA

Παρά τον περιορισμένο χαρακτήρα της αποστολής, οι αστροναύτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην επιλογή των γευμάτων τους. Όπως αναφέρει η NASA, τα μέλη του πληρώματος δοκιμάζουν και αξιολογούν όλα τα τρόφιμα πριν από την πτήση, με τις προτιμήσεις τους να συνδυάζονται με τις διατροφικές απαιτήσεις και τους τεχνικούς περιορισμούς του Orion.

Η αποθήκευση του φαγητού γίνεται σε ειδικά δοχεία που περιέχουν προμήθειες για δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό επιτρέπει στο πλήρωμα να επιλέγει ανάμεσα σε διαφορετικές επιλογές κατά τη διάρκεια της αποστολής, ανοίγοντας κάθε φορά ένα μόνο δοχείο. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα ορισμένων τροφίμων εξαρτάται από τη φάση της πτήσης.

Κατά την εκτόξευση και την επιστροφή, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η χρήση του συστήματος παροχής νερού, το οποίο απαιτείται για την ανασύσταση των αποξηραμένων τροφίμων. Σε αυτές τις φάσεις, οι αστροναύτες περιορίζονται σε έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα. Αντίθετα, όταν τα συστήματα του σκάφους λειτουργούν πλήρως, υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών.

Artemis II: Τα 189 τρόφιμα και ροφήματα διαθέσιμα στους αστροναύτες

Πιο συγκεκριμένη εικόνα για το τι θα περιλαμβάνει το μενού δίνει σχετικό γράφημα της NASA. Συνολικά, η αποστολή περιλαμβάνει 189 διαφορετικά τρόφιμα και ροφήματα, με περισσότερα από δέκα είδη ποτών, όπως καφές, πράσινο τσάι, κακάο και ροφήματα φρούτων.

Στα βασικά τρόφιμα περιλαμβάνονται τορτίγιες και επίπεδα ψωμιά, καθώς και πιάτα όπως κις λαχανικών, λουκάνικα πρωινού, κουσκούς με ξηρούς καρπούς, σαλάτες, μακαρόνια με τυρί και μοσχαρίσιο brisket. Σημαντικό μέρος του μενού καλύπτουν επίσης ξηροί καρποί και δημητριακά, όπως αμύγδαλα, κάσιους και granola με μύρτιλα.

Στα συνοδευτικά περιλαμβάνονται προϊόντα όπως σιρόπι σφενδάμου, φυστικοβούτυρο, σοκολατένια αλείμματα, μαρμελάδα φράουλα και μέλι, καθώς και πέντε διαφορετικές καυτερές σάλτσες. Οι τορτίγιες αποτελούν ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα τρόφιμα, με συνολικά 58 τεμάχια να περιλαμβάνονται στο φορτίο.

Το μενού περιλαμβάνει επίσης ποικιλία γλυκών, όπως πουτίγκα, κέικ, σοκολάτα, μπισκότα και cobbler, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της NASA, το πλήρωμα θα καταναλώσει συνολικά 43 φλιτζάνια καφέ κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Τα μέλη του πληρώματος εμφανίζονται ικανοποιημένα από τις επιλογές. Η Κριστίνα Κοχ, που έχει περάσει σχεδόν έναν χρόνο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σημείωσε ότι η ποικιλία είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα περίμενε κανείς, ακόμη και για τα αφυδατωμένα φαγητά του διαστήματος.

Ο Τζέρεμι Χάνσεν ανέφερε ότι τα γεύματα αποτελούν σημαντική στιγμή μέσα στην ημέρα για το πλήρωμα, καθώς είναι από τις λίγες ευκαιρίες να συγκεντρώνονται και να περνούν χρόνο μαζί.

Με πληροφορίες από NASA, Space.com