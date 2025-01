Μεγάλη αύξηση κρουσμάτων πέτρας στα νεφρά σε παιδιά από επεξεργασμένα τρόφιμα

Η σύγχρονη ιατρική έρχεται αντιμέτωπη με μια αυξητική πορεία περιστατικών νεφρόλιθων, κοινώς πέτρας στα νεφρά, σε παιδιά.

Από μια κατάσταση που συνδεόταν κυρίως με μεσήλικες, τώρα, μικρά σε ηλικία παιδιά, έρχονται αντιμέτωπα με την επίπονη διαδικασία, όλο και πιο συχνά.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Annabelle Pleskoff, που παρουσίασε τον πρώτο της νεφρόλιθο στα 15 της. Μέχρι σήμερα, έχει βιώσει πάνω από 30 επεισόδια, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post.

«Βλέπουμε καθημερινά παιδιά με πέτρες στα νεφρά» δηλώνει παιδοουρολόγος στο Νοσοκομείο Παίδων του Τέξας. Ορισμένα από τα παιδιά - ασθενείς επιστρέφουν επανειλημμένα στα επείγοντα περιστατικά, και ενώ δεν χρειάζονται όλα χειρουργική επέμβαση, άλλα θα νοσηλευτούν και θα χρειαστούν αντιβιοτικά.

Πέτρα στα νεφρά: Ήταν πάθηση κυρίως μεσήλικων ανδρών

«Από το παρελθόν, οι νεφρόλιθοι ήταν λίγο πολύ μια ασθένεια των λευκών, μεσήλικων ανδρών, αλλά αυτό έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 30 χρόνια» λέει με τη σειρά του, άλλος παιδοουρολόγος από το Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας, ο οποίος έχει διεξάγει έρευνα σχετικά με τις πέτρες στα νεφρά των παιδιών.

Μια μελέτη του 2016 από το Clinical Journal of the American Society of Nephrology, ανέλυσε τη συχνότητα εμφάνισης πέτρας στα νεφρά για ηλικίες μεταξύ 15 έως 19 ετών στη Νότια Καρολίνα από το 1997 έως το 2012. Οι ερευνητές διαπίστωσαν αύξηση 28% σε διάστημα πέντε ετών για τα κορίτσια. Για τα αγόρια, η αύξηση αυτή ήταν 23 τοις εκατό.

Πέτρα στα νεφρά: Γιατί εμφανίζεται πλέον σε πολλά παιδιά

Κύριοι υπαίτιοι, είναι όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η κακή διατροφή, η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, η έλλειψη ενυδάτωσης και η γενετική προδιάθεση.

Ένας γιατρός από τη Βόρεια Καρολίνα υπογράμμισε ότι βασικός «ένοχος» ενδέχεται να είναι το αλάτι. Η πρόσληψη νατρίου έχει αυξηθεί σημαντικά για τα παιδιά, τις τελευταίες δεκαετίες. «Υπάρχει τόσο πολύ προστιθέμενο αλάτι στη διατροφή σήμερα, και όταν τα νεφρά αποβάλλουν το νάτριο, τραβάει ασβέστιο μαζί του και αυξάνει τον κίνδυνο λίθων με βάση το ασβέστιο», δήλωσε ο John S. Wiener, παιδοουρολόγος στο Duke Health.

Περισσότερο από το 90% των παιδιών ηλικίας 6 έως 18 ετών καταναλώνουν 3.300 χιλιοστόγραμμα νατρίου ημερησίως, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 2.300 που συνιστώνται από τις Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς, οι οποίες επικαιροποιούνται κάθε πέντε χρόνια και δημοσιεύονται από τα Υπουργεία Γεωργίας και Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Η θεραπεία περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου, ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις απαιτούνται επεμβατικές μέθοδοι όπως η λιθοτριψία. Η πρόληψη βασίζεται σε υγιεινές διατροφικές συνήθειες, επαρκή ενυδάτωση και μείωση της πρόσληψης αλατιού.

Η κλιματική αλλαγή δεν λείπει από τους παράγοντες κινδύνου που έχουν συμβάλει στην αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά όταν οι όλο και πιο υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν αφυδάτωση.

