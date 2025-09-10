Το κλάμα των μωρών μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος των ανθρώπων, σύμφωνα με έρευνα

Ένα μωρό που κλαίει από πόνο μπορεί να προκαλέσει άμεση συναισθηματική και σωματική αντίδραση σε άνδρες και γυναίκες, αρκετή ώστε να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματός τους, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Με τη χρήση θερμικής κάμερας, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν εθελοντές άκουγαν ηχογραφήσεις μωρών να κλαίνε, το αίμα ανέβηκε στο πρόσωπό τους, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία του σώματος τους. Μάλιστα, όσο πιο έντονη και «άγρια» ήταν η κραυγή του μωρού, τόσο μεγαλύτερη ήταν η αντίδραση και τόσο πιο συγχρονισμένα εκδηλωνόταν στους συμμετέχοντες.

«Η συναισθηματική αντίδραση εξαρτάται από την ακουστική τραχύτητα», εξήγησε ο καθηγητής Νικολά Ματεβόν από το Πανεπιστήμιο Σεντ-Ετιέν στη Γαλλία. «Είμαστε ευαίσθητοι στις παραμέτρους που κωδικοποιούν το επίπεδο πόνου στο κλάμα ενός μωρού».

Τα βρέφη έχουν ένα κλάμα που δύσκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει, αυξάνοντας τις πιθανότητες να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα κλάματα ίδια: όταν το μωρό κλαίει από πραγματικό πόνο, συμπιέζει έντονα το θώρακα, παράγοντας ισχυρότερη ροή αέρα που προκαλεί έντονες δονήσεις στις φωνητικές χορδές. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ήχων που κάνουν το κλάμα να ακούγεται σπαρακτικό.

Το πείραμα με την θερμική κάμερα

Για να μελετήσουν πώς ανταποκρίνονται άνδρες και γυναίκες, οι ερευνητές έβαλαν να ακούσουν οι εθελοντές -χωρίς εμπειρία με βρέφη- 16 διαφορετικά κλάματα, από ήπιες ενοχλήσεις —π.χ. μπάνιο— μέχρι τον πόνο μιας ένεσης. Κατά την ακρόαση, θερμικές κάμερες κατέγραψαν όλες τις αλλαγές στη θερμοκρασία του προσώπου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιδράσεις ήταν σχεδόν ίδιες ανεξαρτήτως φύλου. Τα κλάματα με περισσότερα NLP αξιολογήθηκαν ως εκφράσεις πραγματικού πόνου και προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας, ανεξάρτητα από το πόσο δυνατή ήταν η φωνή.

Στην εργασία που δημοσιεύτηκε στο Journal of The Royal Society Interface, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τα NLP «ενεργοποιούν» αυτόματη συναισθηματική και σωματική αντίδραση. «Όσο περισσότερο πόνο εκφράζουν τα κλάματα, τόσο ισχυρότερη είναι η απόκριση του αυτόνομου νευρικού μας συστήματος», ανέφερε ο Ματεβόν.

Ανδρική και γυναικεία αντίδραση

Τα νέα ευρήματα έρχονται να αμφισβητήσουν παλαιότερες θεωρίες που υποστήριζαν ότι οι γυναίκες «είναι προγραμματισμένες» να αντιδρούν εντονότερα στο κλάμα. Μία προηγούμενη έρευνα στη Δανία, που έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα, έδειξε ότι άνδρες και γυναίκες ξυπνούν εξίσου εύκολα από το κλάμα, παρότι οι μητέρες σηκώνονται τριπλάσιες φορές πιο συχνά από τους πατέρες για να φροντίσουν το παιδί.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Κριστίν Πάρσονς, η διαφορά αυτή δεν έχει βιολογική βάση, αλλά σχετίζεται με κοινωνικούς και πρακτικούς λόγους: οι μητέρες συχνά παίρνουν άδεια μητρότητας και έρχονται σε επαφή νωρίτερα με το μωρό ή, αν θηλάζουν, είναι πρακτικότερο οι πατέρες να συνεχίζουν τον ύπνο τους.

«Συχνά υπάρχει η υπόθεση ότι θα βρούμε σαφείς διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις αντιδράσεις τους. Όμως οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία ένδειξη γι’ αυτό», υπογράμμισε η Πάρσονς. «Μάλιστα, εκπλαγήκαμε από το πόσο μικρές ήταν τελικά οι διαφορές».

Με πληροφορίες από The Guardian

