Καρκίνος του προστάτη: Η Αγγλία θέλει να επιταχύνει τη διάγνωση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Η Αγγλία δοκιμάζει ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να επιταχύνει τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, το οποίο μπορεί να απαλλάξει τους άνδρες από εβδομάδες αβεβαιότητας σχετικά με την υγεία τους.

Το εργαλείο, που θα εφαρμοστεί πιλοτικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) της Αγγλίας, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να ερμηνεύει ιατρικές απεικονίσεις και να εντοπίζει αλλοιώσεις σε άνδρες με υποψία καρκίνου του προστάτη.

Εάν το εργαλείο AI διαπιστώσει ότι μια σάρωση είναι υψηλού κινδύνου, αυτή θα αποστέλλεται άμεσα σε ακτινολόγο για προτεραιότητα αξιολόγησης.

Οι ασθενείς θα προγραμματίζονται για βιοψία την ίδια ημέρα.

Η νέα προσέγγιση θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και έναν μήνα αναμονής για διάγνωση, σύμφωνα με το NHS England.

Σύμφωνα με το τρέχον πρωτόκολλο, οι ασθενείς με υποψία καρκίνου του προστάτη πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική σάρωση και βιοψία εντός μίας εβδομάδας από την παραπομπή τους από τον οικογενειακό γιατρό. Ωστόσο, λόγω πίεσης στους ακτινολόγους, η διαδικασία μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο.

Σημαντικά, οι πρώιμοι έλεγχοι, όπως οι αιματολογικές εξετάσεις PSA, μπορεί να εμφανίζουν ανώμαλα αποτελέσματα ακόμη και αν ο ασθενής δεν έχει καρκίνο του προστάτη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνδρες χωρίς καρκίνο μπορεί να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και να περιμένουν εβδομάδες για απάντηση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ψυχική τους υγεία.

Το NHS England δήλωσε ότι αν η δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, το εργαλείο AI θα εφαρμοστεί σε όλο το σύστημα υγείας, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει χιλιάδες άνδρες σε πρώιμη διάγνωση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

«Όπως συμβαίνει με όλους τους καρκίνους, η ταχύτητα είναι κρίσιμη – όσο πιο γρήγορη η διάγνωση, τόσο νωρίτερα μπορεί να ξεκινήσει η θεραπεία, προσφέροντας τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς αντιμετώπισης για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Peter Johnson, εθνικός κλινικός διευθυντής για τον καρκίνο του NHS, σε ανακοίνωσή του.

Το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί σε 10.000 σαρώσεις για να βοηθήσει τους ακτινολόγους να εντοπίσουν καρκίνους. Αποτελεί μέρος ενός έργου 14 εκατομμυρίων λιρών (€16 εκατ.) στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πρώιμη ανίχνευση καρκίνων.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου στους άνδρες, με περισσότερα από 56.000 νέα περιστατικά ετησίως στην Αγγλία, σύμφωνα με το NHS England.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφονται περισσότερα από 335.000 νέα περιστατικά ετησίως και περίπου ένας στους 11 άνδρες θα αναπτύξει καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Με πληροφορίες από euronews.com

