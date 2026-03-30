Η Wikipedia απαγορεύει τη χρήση AI για τη συγγραφή και την αναδιατύπωση λημμάτων

Η αγγλόφωνη Wikipedia απαγόρευσε πλέον τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη συγγραφή ή την αναδιατύπωση λημμάτων, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αυξανόμενη πίεση από κείμενα χαμηλής ποιότητας και να προστατεύσει τα βασικά της κριτήρια: την επαληθευσιμότητα, την ακρίβεια και την ουδετερότητα.

Η αλλαγή ενσωματώθηκε στις οδηγίες της αγγλόφωνης Wikipedia έπειτα από συζήτηση της κοινότητας των συντακτών, η οποία κατέληξε σε σαφή στήριξη της νέας γραμμής. Η βασική διατύπωση είναι ότι η χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων για να «παράγουν ή να ξαναγράφουν» περιεχόμενο λημμάτων απαγορεύεται, καθώς θεωρείται ότι τέτοιες πρακτικές συχνά συγκρούονται με τους βασικούς κανόνες της εγκυκλοπαίδειας.

Η Wikipedia δεν απαγορεύει κάθε χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Παραμένουν δύο βασικές εξαιρέσεις: η υποβοηθούμενη μετάφραση από άλλες γλωσσικές εκδόσεις της Wikipedia και ορισμένες πολύ περιορισμένες διορθώσεις ύφους ή γλώσσας, αρκεί να μην αλλοιώνεται το νόημα και να μην προστίθεται νέο, ατεκμηρίωτο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του ελέγχου παραμένει στον άνθρωπο συντάκτη.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η απόφαση ήρθε έπειτα από μήνες αυξανόμενων προβλημάτων με κείμενα που έμοιαζαν εγκυκλοπαιδικά αλλά περιείχαν ανακρίβειες, φλύαρη διατύπωση ή ακόμη και επινοημένες παραπομπές. Η κοινότητα των εθελοντών συντακτών είχε ήδη οργανώσει εργαλεία και διαδικασίες καθαρισμού τέτοιων λημμάτων, ενώ είχε γίνει φανερό ότι οι σχετικές αναφορές προς τους διαχειριστές αυξάνονταν και επιβάρυναν όσους ελέγχουν το περιεχόμενο.

Η κίνηση έχει και ευρύτερη σημασία, επειδή η Wikipedia παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα ανθρώπινης, συλλογικής γνώσης στο διαδίκτυο. Σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότερες πλατφόρμες δοκιμάζουν περιλήψεις, βοηθούς γραφής και αυτοματοποιημένα εργαλεία παραγωγής κειμένου με τεχνητή νοημοσύνη, η επιλογή της Wikipedia δείχνει ότι δεν θεωρούν όλοι δεδομένο πως αυτή η τεχνολογία είναι κατάλληλη για τη συγγραφή πληροφοριακού περιεχομένου υψηλής αξιοπιστίας.

Η νέα πολιτική αφορά την αγγλόφωνη Wikipedia, όχι κατ’ ανάγκην κάθε γλωσσική έκδοση με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, επειδή η αγγλόφωνη έκδοση λειτουργεί συχνά ως σημείο αναφοράς για τον υπόλοιπο κόσμο της Wikipedia, η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει ευρύτερα τη συζήτηση γύρω από τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στην επιμέλεια της διαδικτυακής γνώσης.