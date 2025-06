Η στιγμή που το Βόρειο Σέλας «χορεύει» πάνω από τη Γη σε ένα εντυπωσιακό βίντεο από το διάστημα

Ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό βίντεο από το Βόρειο Σέλας, καταγράφηκε από το διάστημα μετά από μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από την αστροναύτισσα της NASA, Anne McClain, απαθανατίζεται η μοναδική στιγμή όπου το Βόρειο Σέλας διακρίνεται να «χορεύει» πάνω από τη Γη.

Η Αnne McClain, υπενθυμίζεται πως βρίσκεται στο διαστημόπλοιο SpaceX Dragon, το οποίο είναι προσδεδεμένο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Οι πρόσφατες γεωμαγνητικές καταιγίδες έχουν αυξήσει τις πιθανότητες παρατήρησης του Βόρειου Σέλαος, και το συγκεκριμένο φαινόμενο ακολούθησε μια ηλιακή έκλαμψη που εκπέμφθηκε από τον Ηλιο την περασμένη Παρασκευή.

Auroras from space always draw crewmembers to the Cupola. I love how this one illuminated our Dragon, and I also love the dance of satellites on the left in the latter part of the video. It’s interesting how the aurora creeps along the top of the atmosphere as it comes up over… pic.twitter.com/4FGu5n0LpN