Εντυπωσιακές εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκαλύπτουν εκθαμβωτικό σέλας στον Δία

Ο Δίας φιλοξενεί αύρες (ή αλλιώς σέλας) εκατοντάδες φορές πιο λαμπερές από αυτές που παρατηρούμε στη Γη, σύμφωνα με νέες εικόνες που κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Οι φαντασμαγορικές λάμψεις προκαλούνται όταν σωματίδια υψηλής ενέργειας από το Διάστημα συγκρούονται με άτομα αερίου στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, κοντά στους μαγνητικούς του πόλους, μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που δημιουργεί το βόρειο σέλας στη Γη.

Ωστόσο, η ένταση του φαινομένου στον Δία είναι κατά πολύ ισχυρότερη, όπως διαπιστώνει διεθνής ομάδα επιστημόνων που ανέλυσε τις εικόνες που καταγράφηκαν τα Χριστούγεννα του 2023.

Webb has revealed new details in Jupiter's aurora!



