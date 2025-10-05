ΤECH & SCIENCE
Η σπιτική συνταγή γιατρού του Harvard για πιο άμεση ανακούφιση από το κρυολόγημα

«Είναι μία από τις πιο πολυ-μελετημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους που πράγματι συστήνουν οι ειδικοί»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: freepik
Η εποχή των ιώσεων και του κρυολογήματος ξεκινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση και την καθημερινότητα να επιστρέφει σε κλειστούς χώρους, αφήνοντας στους ιούς πρόσφορο έδαφος για να εξαπλωθούν.

Από «βουλωμένες» μύτες και πονόλαιμο μέχρι έντονη καταρροή και κόπωση, τα συμπτώματα ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Η σύγχρονη Ιατρική όμως, υπενθυμίζει, ότι απλές, φυσικές λύσεις μπορούν πάντα να βοηθήσουν σημαντικά στην ανακούφιση, όπως η ρινική πλύση που προτείνει γιατρός του Harvard.

«Αν θέλετε να εξαφανιστεί πιο γρήγορα η ρινική καταρροή και η βουλωμένη μύτη, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα σύστημα ρινικής πλύσης», λέει η Trisha Pasricha γιατρός, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και αρθρογράφος της στήλης Ask a Doctor της Washington Post. Όπως, εξηγεί το σχετικό δημοσίευμα με τη σύστασή της, «σε αντίθεση με τα περισσότερα φάρμακα για το κρυολόγημα, αυτή είναι μία από τις πιο πολυ-μελετημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους που πράγματι συστήνουν οι ειδικοί, καθώς μπορεί να βοηθήσει τα συμπτώματα να υποχωρήσουν και ενδεχομένως να κάνει το κρυολόγημα να φύγει έως και δύο ημέρες νωρίτερα».

Η Pasricha παραθέτει και συνταγή για το σπιτικό διάλυμα ρινικών πλύσεων.

«1. Ανακατέψτε 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι χωρίς ιώδιο και 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα.

2. Στη συνέχεια, πάρτε 1 κουταλάκι του γλυκού από το μείγμα και διαλύστε το σε ένα φλιτζάνι αποσταγμένο νερό ή νερό της βρύσης που πρώτα έχετε βράσει και έχει κρυώσει.

3. Χρησιμοποιήστε την ίδια συνταγή για να κάνετε γαργάρες τρεις φορές μετά το ξέπλυμα των ιγμορείων».

