ΤECH & SCIENCE

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τech & Science

Κρυολόγημα vs γρίπη: Πώς να τα ξεχωρίσετε

Ποια η διαφορά στα συμπτώματα αλλα και στην πορεία των λοιμώξεων;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κρυολόγημα vs γρίπη: Πώς να τα ξεχωρίσετε Facebook Twitter
Φωτογραφία: Pexels
0

Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι παρούσες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ωστόσο οι χειμερινοί μήνες θεωρούνται παραδοσιακά η «εποχή των ιώσεων».

Η πτώση της θερμοκρασίας, ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους και η ελλιπής τήρηση μέτρων υγιεινής οδηγούν σε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης κρυολογημάτων και γρίπης.

Το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη αποτελούν τις πιο συνηθισμένες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές συγχέονται, πρόκειται για δύο διαφορετικές καταστάσεις: προκαλούνται από διαφορετικούς ιούς, εμφανίζουν διαφορές στη βαρύτητα των συμπτωμάτων και στην πιθανότητα επιπλοκών, ενώ και η θεραπευτική τους προσέγγιση διαφοροποιείται. Η σωστή διάκριση ανάμεσά τους έχει καθοριστική σημασία.

Πώς μεταδίδονται

Οι ιοί του κοινού κρυολογήματος, με συχνότερους εκπροσώπους τους ρινοϊούς, μεταδίδονται άμεσα μέσω σταγονιδίων που εκπέμπονται κατά την ομιλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα. Επίσης, η μετάδοση μπορεί να γίνει έμμεσα με την επαφή σε μολυσμένα αντικείμενα, όπως χέρια, πετσέτες, πληκτρολόγια ή πόμολα.

Οι ιοί της γρίπης εξαπλώνονται με τους ίδιους ακριβώς τρόπους, γεγονός που καθιστά την προσοχή στην προσωπική υγιεινή και τον αερισμό των χώρων ακόμη πιο σημαντικά μέτρα πρόληψης.

Συμπτώματα και πορεία

Στα πρώτα στάδια, η γρίπη μπορεί να θυμίζει το κοινό κρυολόγημα.

Υπάρχει, ωστόσο, μια βασική διαφορά: το κρυολόγημα εξελίσσεται σταδιακά, ενώ η γρίπη εμφανίζεται αιφνίδια και με έντονα συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό, καταβολή δυνάμεων και μυαλγίες.

Αν και τα συμπτώματα και στις δύο περιπτώσεις σπάνια διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα, η γρίπη επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό και ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

Με την έναρξη της χειμερινής περιόδου, οι ειδικοί συστήνουν επαγρύπνηση, τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής και έγκαιρη επικοινωνία με γιατρό σε περίπτωση σοβαρών συμπτωμάτων.

Με πληροφορίες από ygeia.gr

Τech & Science

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Long Covid: Παιδιά και έφηβοι έχουν διπλάσιο κίνδυνο επιπλοκών μετά από δεύτερη μόλυνση

Τech & Science / Long Covid: Παιδιά και έφηβοι έχουν διπλάσιο κίνδυνο επιπλοκών μετά από δεύτερη μόλυνση

Μεταξύ των παθήσεων που σχετίζονται με τη long Covid στα παιδιά και τους έφηβους, η μυοκαρδίτιδα ήταν η πιο συχνή, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται έπειτα από τη δεύτερη λοίμωξη Covid
LIFO NEWSROOM
Οι γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και ψύχωσης τις πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό

Τech & Science / Οι γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και ψύχωσης τις πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό

Η μελέτη, που βασίστηκε σε σχεδόν 1,8 εκατομμύρια γεννήσεις στη Σουηδία, δείχνει ότι η ψυχική υγεία των γυναικών βελτιώνεται στην εγκυμοσύνη αλλά επιδεινώνεται αμέσως μετά τον τοκετό
LIFO NEWSROOM
«Ένας σύντροφος από κώδικα»: Πώς οι άνθρωποι κάνουν τους AI συνοδούς τους να μοιάζουν πραγματικοί

Τech & Science / «Ένας σύντροφος από κώδικα»: Πώς οι άνθρωποι κάνουν τους AI συνοδούς τους να μοιάζουν πραγματικοί

Από την επιλογή προσωπικότητας μέχρι τη δημιουργία fan art, οι χρήστες διαμορφώνουν οι ίδιοι τις σχέσεις τους με chatbots, δημιουργώντας δεσμούς που θυμίζουν ανθρώπινες σχέσεις
LIFO NEWSROOM
 
 