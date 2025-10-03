Κρυολόγημα vs γρίπη: Πώς να τα ξεχωρίσετε

Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι παρούσες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ωστόσο οι χειμερινοί μήνες θεωρούνται παραδοσιακά η «εποχή των ιώσεων».

Η πτώση της θερμοκρασίας, ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους και η ελλιπής τήρηση μέτρων υγιεινής οδηγούν σε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης κρυολογημάτων και γρίπης.

Το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη αποτελούν τις πιο συνηθισμένες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές συγχέονται, πρόκειται για δύο διαφορετικές καταστάσεις: προκαλούνται από διαφορετικούς ιούς, εμφανίζουν διαφορές στη βαρύτητα των συμπτωμάτων και στην πιθανότητα επιπλοκών, ενώ και η θεραπευτική τους προσέγγιση διαφοροποιείται. Η σωστή διάκριση ανάμεσά τους έχει καθοριστική σημασία.

Πώς μεταδίδονται

Οι ιοί του κοινού κρυολογήματος, με συχνότερους εκπροσώπους τους ρινοϊούς, μεταδίδονται άμεσα μέσω σταγονιδίων που εκπέμπονται κατά την ομιλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα. Επίσης, η μετάδοση μπορεί να γίνει έμμεσα με την επαφή σε μολυσμένα αντικείμενα, όπως χέρια, πετσέτες, πληκτρολόγια ή πόμολα.

Οι ιοί της γρίπης εξαπλώνονται με τους ίδιους ακριβώς τρόπους, γεγονός που καθιστά την προσοχή στην προσωπική υγιεινή και τον αερισμό των χώρων ακόμη πιο σημαντικά μέτρα πρόληψης.

Συμπτώματα και πορεία

Στα πρώτα στάδια, η γρίπη μπορεί να θυμίζει το κοινό κρυολόγημα.

Υπάρχει, ωστόσο, μια βασική διαφορά: το κρυολόγημα εξελίσσεται σταδιακά, ενώ η γρίπη εμφανίζεται αιφνίδια και με έντονα συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό, καταβολή δυνάμεων και μυαλγίες.

Αν και τα συμπτώματα και στις δύο περιπτώσεις σπάνια διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα, η γρίπη επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό και ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

Με την έναρξη της χειμερινής περιόδου, οι ειδικοί συστήνουν επαγρύπνηση, τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής και έγκαιρη επικοινωνία με γιατρό σε περίπτωση σοβαρών συμπτωμάτων.

Με πληροφορίες από ygeia.gr