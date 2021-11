Οι επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν άλλους 301 εξωπλανήτες, εκτός του ηλιακού μας συστήματος.

Οι νέες αυτές ανακαλύψεις ανεβάζουν το σύνολο των επικυρωμένων εξωπλανητών σε 4.569 από την ανακάλυψη των πρώτων στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η NASA είπε τη Δευτέρα ότι οι ανακαλύψεις αποδίδονται κυρίως σε ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που ονομάζεται ExoMiner.

Αυτό αξιοποιεί τον υπερυπολογιστή της NASA, Pleiades, και μπορεί να διακρίνει τους πραγματικούς εξωπλανήτες από τους «πλαστούς», γνωστούς ως «ψευδώς θετικούς».

Το ExoMiner ανέλυσε τα στοιχεία του διαστημικού τηλεσκοπίου «Κέπλερ» της NASA και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι άλλοι 301 υποψήφιοι έως τώρα εξωπλανήτες μπορούν πλέον να επικυρωθούν ως επιβεβαιωμένοι εξωπλανήτες.

Το ExoMiner λειτουργεί επικουρικά στους επιστήμονες, που «χτενίζουν» τα δεδομένα και αποκρυπτογραφούν τι είναι και τι δεν είναι πλανήτης.

Συγκεκριμένα, μελετούν τα δεδομένα που συγκέντρωσε το διαστημόπλοιο Κέπλερ της NASA και το K2, την επόμενη αποστολή που ακολουθεί.

Η NASA διαθέτει ένα διαδικτυακό αρχείο που περιέχει λεπτομέρειες για τις ανακαλύψεις εξωπλανητών.

Εν τω μεταξύ, μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Purdue το 2019 ανέφερε ότι οι αστρονόμοι είχαν εντοπίσει δύο εξωπλανήτες, που θα μπορούσαν ακόμη και να υποστηρίξουν ζωή.

Την ίδια χρονιά, δύο επιστήμονες τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την ανακάλυψη ενός εξωπλανήτη που περιστρέφεται γύρω από ένα αστέρι ηλιακού τύπου.

