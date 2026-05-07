Η Anthropic λέει ότι έμαθε στα AI agents να «ονειρεύονται»

Η νέα λειτουργία αποτελεί μέρος της προσπάθειας της εταιρείας να δημιουργήσει πιο αυτόνομα και «ευφυή» AI systems

The LiFO team
Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε νέα τεχνική που επιτρέπει στα αυτόνομα AI agents να «ονειρεύονται», δηλαδή να επανεξετάζουν προηγούμενες ενέργειες και να μαθαίνουν από τα λάθη τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η νέα διαδικασία, με την ονομασία «dreaming», ενσωματώνεται στο προϊόν Claude Managed Agents και, σύμφωνα με την εταιρεία, επιτρέπει στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να «αναθεωρούν» τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις τους ανάμεσα στις διαφορετικές συνεδρίες λειτουργίας.

Στόχος είναι τα AI agents να εντοπίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα, να θυμούνται προηγούμενες ενέργειες και να βελτιώνουν σταδιακά τον τρόπο εργασίας τους, περιορίζοντας τα λάθη.

Προς το παρόν, η λειτουργία διατίθεται δοκιμαστικά σε ερευνητική μορφή και οι προγραμματιστές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν πρόσβαση.

Η Anthropic επενδύει ολοένα περισσότερο στα λεγόμενα «agentic» εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή συστήματα που μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να εκτελούν σύνθετες εργασίες χωρίς συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση.

Η εταιρεία έχει καταγράψει σημαντική αύξηση εσόδων τους τελευταίους μήνες, καθώς ολοένα περισσότεροι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το Claude Code και συναφή εργαλεία για μεγάλα έργα λογισμικού. Παράλληλα, επιδιώκει να επεκτείνει τη χρήση αυτών των συστημάτων και σε άλλους τομείς, όπως τα χρηματοοικονομικά και οι νομικές υπηρεσίες.

Η δυνατότητα των AI agents να «θυμούνται» και να μαθαίνουν από προηγούμενες εργασίες θεωρείται κρίσιμη για τη βελτίωση της ακρίβειας και της παραγωγικότητάς τους, στοιχείο που θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την εμπορική αξία τους.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρέμβαση του συνιδρυτή της Anthropic, Τζακ Κλαρκ, ο οποίος εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του 2028 υπάρχει πιθανότητα 60% τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να μπορούν να εκπαιδεύουν αυτόνομα τους διαδόχους τους.

Παράλληλα, η Anthropic ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη εργαλεία της σειράς Managed Agents περνούν από τη δοκιμαστική φάση σε δημόσια beta έκδοση, επιτρέποντας στα συστήματα να αναθέτουν εργασίες σε πολλαπλά υποσυστήματα και να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Με πληροφορίες από Business Insider

