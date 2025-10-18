Επικίνδυνη χημική ουσία σε βρεφικές πιπίλες μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών

Έρευνα αποκάλυψε την παρουσία της διεθνώς απαγορευμένης χημικής ουσίας Bisphenol A (BPA), μιας συνθετικής ένωσης συνδεδεμένης με υπογονιμότητα, παχυσαρκία και καρκίνο, σε βρεφικές πιπίλες που κατασκευάζονται από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες: Philips, Curaprox και Sophie la Girafe.

Η εργαστηριακή ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την τσεχική καταναλωτική οργάνωση dTest, η οποία αγόρασε συνολικά 21 διαφορετικά προϊόντα από την Τσεχία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία και την πλατφόρμα Temu. Τα δείγματα εμβαπτίστηκαν σε τεχνητό διάλυμα σάλιου στους 37°C για 30 λεπτά, προσομοιώνοντας τη χρήση από βρέφη.

Παραβίαση των ευρωπαϊκών ορίων

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέσσερα προϊόντα περιείχαν BPA, παρά το γεγονός ότι διαφημίζονταν ως “BPA-free” ή “φυσικού καουτσούκ”.

Η πιπίλα Curaprox Baby Grow with Love κατέγραψε τη υψηλότερη συγκέντρωση BPA (19 µg/kg), υπερβαίνοντας το όριο των 10 µg που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Sophie la Girafe παρουσίασε 3 µg/kg, η Philips Avent Ultra Air 2 µg/kg, ενώ παρόμοια συγκέντρωση ανιχνεύθηκε και σε μία πιπίλα της κινεζικής εταιρείας Foshan City Saidah.

Η Curaprox δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «προκάλεσε έκπληξη» και πως, κατόπιν επιβεβαίωσης με δικές της δοκιμές, απέσυρε προληπτικά τις παρτίδες και προχώρησε σε επιστροφές χρημάτων στους καταναλωτές.

Η Vulli, κατασκευάστρια της Sophie la Girafe, υποστήριξε ότι τα επίπεδα BPA ήταν «ασήμαντα» και κάτω από το όριο ανίχνευσης, ενώ ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πιπίλα δεν διατίθεται πλέον στην αγορά.

Η Philips από την πλευρά της τόνισε ότι τα προϊόντα της «παραμένουν BPA-free σε όλη τη γραμμή παραγωγής», επικαλούμενη ανεξάρτητες δοκιμές από τον διεθνή οργανισμό DEKRA, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν εντόπισαν ίχνη BPA.

Οι κίνδυνοι για την υγεία

Το Bisphenol A χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή πλαστικών, αλλά η χημική του δομή μιμείται τη γυναικεία ορμόνη οιστρογόνο, επηρεάζοντας το ενδοκρινικό σύστημα.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Chem Trust, η έκθεση στο BPA έχει συνδεθεί με καρκίνο του μαστού και του προστάτη, ενδομητρίωση, καρδιοπάθειες, διαβήτη, παχυσαρκία, καθώς και προβλήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς των παιδιών.

Τα βρέφη θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς η έκθεση στο BPA σε πολύ χαμηλές δόσεις ή κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα και τη σεξουαλική ανάπτυξη, προκαλώντας μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων και πρώιμη εφηβεία.

Ανεπαρκές ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο

Η Ε.Ε. έχει απαγορεύσει το BPA σε βρεφικά μπιμπερό από το 2011 και σε πλαστικά δοχεία τροφίμων για παιδιά κάτω των τριών ετών από το 2018, ωστόσο δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση για τις πιπίλες.

Η τρέχουσα ευρωπαϊκή οδηγία EN 1400 επιτρέπει μέγιστη μετανάστευση BPA έως 10 µg/l, ενώ η Οδηγία Ασφάλειας Παιχνιδιών ανεβάζει το όριο στα 40 µg/l, προκαλώντας ασάφεια και κενά ελέγχου.

Η Καρολίνα Μπράμπκοβα από την οργάνωση Arnika τόνισε πως «είναι παράλογο να απαγορεύεται η χρήση του BPA στα μπιμπερό αλλά να επιτρέπεται στις πιπίλες, τις οποίες τα παιδιά χρησιμοποιούν ακόμη πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Η υπόθεση αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυστηρότερο έλεγχο των ενδοκρινικά διαταρακτικών ουσιών σε παιδικά προϊόντα και καθημερινά είδη χρήσης.

Με πληροφορίες από Guardian



