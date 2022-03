«Είσαι θηλυπρεπής, ο Πούτιν θα σε σπάσει στο ξύλο»: Ο Έλον Μασκ άλλαξε το όνομά του σε... Ελόνα μετά τη «συμβουλή» Καντίροφ

Ο Έλον Μασκ άλλαξε το όνομά του στο Twitter σε «Ελόνα», αφότου η πρόκλησή του για μονομαχία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κέντρισε την προσοχή του Τσετσένου ηγέτη, Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος απάντησε με καταιγισμό (σεξιστικών) «συμβουλών».

Ο Καντίροφ τον «μάλωσε» για την πρωτοβουλία του, σε ανάρτησή του στο Telegram - την οποία ο πρόεδρος της Tesla και της SpaceX μοιράστηκε με τους followers.

«Έλον Μασκ, μια συμβουλή: Μη συγκρίνεις τη δύναμή σου με εκείνη του Πούτιν. Ο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς (σ.σ το μεσαίο όνομα του Πούτιν) θα φανεί αντιαθλητικός όταν σε πλακώσει στο ξύλο, εσένα έναν πολύ πιο αδύναμο αντίπαλο» ξεκαθάρισε ο Καντίροφ.

«Συνεπώς, πρέπει να κάνεις μπράτσα ώστε να μπορέσεις να μεταμορφωθείς από την ήπια (θηλυπρεπή) Ελόνα σε κτηνώδη Έλον που πρέπει να γίνεις. Προτείνω να εκπαιδευτείς σε ένα από τα πολλά κέντρα της Τσετσενίας» πρόσθεσε.

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq



Στη συνέχεια, ο ίδιος εξειδίκευσε, προτείνοντας εκπαίδευση σε τρία τσετσενικά κέντρα: Το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Ειδικών Δυνάμεων, το Akhmat Fight Club και την Εταιρεία κρατικής Ραδιοτηλεόρασης του Γκρόσνι.

«Θα επιστρέψεις από την Τσετσενία ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, Ελόνα, δηλαδή Έλον» συμπλήρωσε ο Καντίροφ.

Κι ο Μασκ από την πλευρά του, υπάκουσε: «Ευχαριστώ για την προσφορά, αλλά μια τόσο άψογη εκπαίδευση θα μου έδινε υπερβολικό πλεονέκτημα» είπε, αλλάζοντας το όνομά του σε «Ελόνα» και προσθέτοντας: «Αν φοβάται να μονομαχήσει, θα συμφωνήσω να χρησιμοποιήσω μόνο το αριστερό μου χέρι και χωρίς να είμαι καν αριστερόχειρας».

Η εξωπραγματική στιχομυθία έλαβε χώρα μετά την απόφαση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο να προκαλέσει τον Πούτιν σε μονομαχία, με «έπαθλο» την Ουκρανία.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна