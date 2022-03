Ο Έλον Μασκ προκαλεί τον Πούτιν σε «μονομαχία» -«Το ποντάρισμα είναι η Ουκρανία»

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, αποφάσισε να προκαλέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μονομαχία, με «έπαθλο» την Ουκρανία.

«Με το παρόν προκαλώ τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μονομαχία. Το ποντάρισμα είναι η Ουκρανία», έγραψε στο tweet ο Μασκ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοεί.

Μάλιστα, στη συνέχεια κάνοντας mention τον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου στο Twitter ρώτησε: «Συμφωνείτε με αυτήν τη μάχη;».

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна